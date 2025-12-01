Fiat хочет возродить бензиновые версии своей модели Abarth

Fiat рассматривает возможность возвращения бензиновых Abarth, ведь владельцы электрических моделей недовольны отсутствием возможностей для тюнинга. Руководство бренда признает, что энтузиасты хотят вмешиваться в технику - а электромобили этого не позволяют.

У Fiat снова пересматривают стратегию электрификации – на этот раз из-за реакции владельцев Abarth. Глава Fiat Europe Гаэтано Торель заявил, что клиенты марки активно просят вернуть версии с двигателями внутреннего сгорания. По его словам, фанаты Abarth привыкли модифицировать свои авто, тогда как электрифицированные модели не дают привычного пространства для тюнинга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Autocar.

Почему Abarth может вернуться к бензиновым двигателям?

Торель отмечает, что в случае электромобилей возможности вмешательства в технику минимальны. Но для части энтузиастов такое объяснение звучит не слишком убедительно. Они сравнивают электроприводы с компьютерными компонентами, где потенциал для увеличения производительности почти всегда есть. С этой точки зрения электромоторы и батареи могли бы стать еще более "тюнингопригодными", чем традиционные ДВС – и именно это, вероятно, пугает автопроизводителей, потому что дает пользователям слишком много контроля.

Авторы дискуссии проводят параллели с эпохой оверклокинга ПК: тогда производители научились работать с пользователями, предлагая оборудование с запасом мощности, несмотря на риск потери гарантии. В автомобильной индустрии такая открытость стала скорее исключением. В мире зашифрованных блоков управления и закрытых данных OEM трудно понять, действительно ли электрические Abarth не имеют технического запаса для модификаций, или это просто нежелание производителя предоставить доступ.

Как пишет The Drive, Fiat признает, что электромодели созданы с ориентацией на невысокую конечную цену на невысокую конечную цену, что может ограничивать потенциал отдельных компонентов. Однако вопрос остается: если Abarth позиционируют как бренд для тюнеров, снимут ли производители блокировки с электронных систем, чтобы дать клиентам свободу, на которую они рассчитывают?