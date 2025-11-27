Такая необычная особенность позволяет байку заряжаться самостоятельно, без необходимости в розетке, что делает его потенциально идеальным для отдаленных регионов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на MASK Architects.

В чем заключается инновационность Solaris?

За разработкой концепта стоит не известный производитель мотоциклов, а фирма MASK Architects, специализирующаяся на архитектуре и дизайне. Проект Solaris является частью их инициативы "Invent and Integrate". Главная идея – создать транспортное средство, которому не нужно топливо, тяжелые аккумуляторы или разветвленная сеть зарядных станций.

В отличие от других подобных разработок, Solaris не имеет громоздких панелей или странных конструкций на крыше. Вместо этого он оснащен выдвижными круглыми солнечными крыльями. Когда мотоцикл припаркован, они раскрываются над ним, как купол, поглощая солнечный свет для зарядки встроенной литиевой батареи. По словам разработчиков, такая система увеличивает площадь поглощения солнечной энергии до 150% по сравнению с обычными панелями.



Solaris / Фото MASK Architects

Байк базируется на алюминиево-карбоновой раме и легком алюминиевом маятнике, что обеспечивает низкий вес. Дизайн отличается открытой структурой, минималистичной хвостовой частью из углеродного волокна и светодиодным освещением.

За движение отвечает электромотор с высоким крутящим моментом, а технология рекуперативного торможения помогает восстанавливать энергию во время замедления. Конкретные характеристики двигателя и производительности пока не разглашаются.



Крылья-панели позволяют заряжать электроцикл / Фото MASK Architects

Интеллектуальная система управления солнечной энергией отслеживает ее накопление и распределение в реальном времени, объясняет New Atlas. Вся информация, включая показатели заряда, выводится на цифровую панель приборов. Предусмотрена также возможность подключения к мобильному приложению.



Цифровой электробайк Solaris / Фото MASK Architects

Такой транспорт может стать отличной альтернативой для регионов, где инфраструктура развита слабо. В то же время концепт имеет и недостатки: раскрытые солнечные крылья могут занимать много места на парковке. Однако пока Solaris остается лишь концептом, и планы по его серийному производству неизвестны.