Компания Mozilla объявила, что не прекратит поддержку браузера Firefox для операционных систем Windows 7, 8 и 8.1. Несмотря на предыдущие планы, пользователи этих устаревших ОС продолжат получать обновления безопасности как минимум до третьего квартала 2025 года, что делает Firefox одним из немногих современных браузеров для них.

Mozilla в очередной раз решила отложить прекращение поддержки своего браузера для миллионов пользователей, которые все еще работают на устаревших версиях Windows, информирует 24 Канал со ссылкой на заявление компании.

Как долго продлится поддержка?

Ранее компания планировала завершить выпуск обновлений для Windows 7, 8 и 8.1 в августе 2024 года, но теперь этот срок продлен как минимум до третьего квартала 2025 года.

Решение связано с тем, что этими операционными системами все еще пользуется значительное количество людей. По данным Statcounter, по состоянию на август 2025 года Windows 7 установлена более чем на 3% настольных компьютеров в мире, а доля Windows 8 и 8.1 суммарно составляет менее 1%. Хотя проценты кажутся малыми, в абсолютном измерении это миллионы устройств.



Windows 7 до сих пор пользуется спросом у более 3% пользователей / Фото Statcounter

Что это означает для пользователей?

Пользователи этих ОС продолжат получать обновления безопасности через специальную версию браузера Firefox Extended Support Release (ESR) 115. Это означает, что они будут защищены от новых уязвимостей, но могут не получить новых функциональных возможностей.

Кроме того Firefox настоятельно рекомендует перейти на поддерживаемую операционную систему, чтобы получить доступ к новейшим функциям Firefox и обеспечить долгосрочную стабильность.

В то же время компания сообщила, что будет переоценивать ситуацию в третьем квартале 2025 года, чтобы определить дальнейшую судьбу поддержки.

Таким образом, Firefox остается одним из последних крупных браузеров, поддерживающих эти ОС, ведь Google прекратил поддержку Chrome для Windows 7 и 8.1 еще в начале 2023 года, а сама Microsoft не выпускает обновлений для Windows 7 с января 2020 года.