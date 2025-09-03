Семейный план YouTube Premium позволяет добавить до пяти участников, однако ключевым условием, которое существует по меньшей мере с 2023 года, является их проживание в одном домохозяйстве с владельцем подписки. Как сообщает Android Police, пользователи начали получать предупреждения от компании о прекращении действия подписки, информирует 24 Канал.

Как работает новая проверка и что ждет пользователей?

До недавнего времени YouTube не прилагал усилий для проверки этого правила, но сейчас ситуация меняется. Платформа проводит "электронную проверку" каждые 30 дней, чтобы убедиться, что все участники живут по одному адресу.

Кстати, в Украине семейный план YouTube Premium, который позволяет добавить до пяти участников, стоит 149 гривен в месяц, а в США 23 доллара.

Пользователи, которые не соответствуют этому требованию, начали получать электронные письма с предупреждением о приостановлении их семейной подписки через 14 дней. В сообщении говорится:

Похоже, вы не находитесь в том же домохозяйстве, что и ваш семейный менеджер.

По истечении этого срока доступ к преимуществам YouTube Premium (в частности, YouTube Music и видео без рекламы) будет прекращен. Пользователь останется в семейной группе, но сможет смотреть YouTube только с рекламой.



Сообщение, которое начали получать пользователи YouTube Premium / Фото Android Police

В то же время у пользователей будет возможность связаться с службой поддержки Google, чтобы "подтвердить право" и сохранить доступ.

Стоит отметить, что пока проверки не являются массовыми. Сообщения об этом появлялись на Reddit в течение последних нескольких месяцев, но пока это единичные случаи.

Стоит заметить, что это изменение политики началось вскоре после того, как YouTube начал тестировать новый план Premium для двух человек.

YouTube Premium следует примеру Netflix?

Основной причиной является желание компании превратить пользователей, которые совместно используют один аккаунт, на новых платных подписчиков, что должно увеличить доходы платформы.

YouTube не является первопроходцем в этой инициативе. Еще в мае 2023 года компания Netflix начала масштабную кампанию против совместного использования паролей за пределами одного домохозяйства, разослав соответствующие сообщения пользователям в 103 странах, включая Украину.

На такие сообщения от стримингового сервиса периодически жалуются украинские пользователи на Reddit.

По оценкам Netflix, в то время более 100 миллионов домохозяйств пользовались сервисом через чужие аккаунты. Компания предложила два варианта решения проблемы:

Дополнительный участник: Возможность доплачивать за каждого пользователя, который не проживает с владельцем аккаунта. Например, в США эта опция стоит 8 долларов в месяц.

Перенос профиля: Функция, позволяющая пользователю перенести свою историю просмотров и рекомендации на новый, отдельно оплаченный аккаунт.

Поэтому действия YouTube является частью общеотраслевой тенденции. Стриминговые гиганты стремятся монетизировать свою аудиторию максимально эффективно, что заставляет пользователей пересматривать свои привычки и выбирать между индивидуальной подпиской или соблюдением новых, более жестких правил.