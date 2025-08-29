Как скачать видео с инстаграм без водяного знака?

Хотя официально Instagram не поощряет загрузку контента, существует множество сторонних инструментов, которые делают этот процесс простым и быстрым. Преимущественно это специальные сайты, мобильные приложения или расширения для браузеров. Принцип их работы похож: вы копируете ссылку на нужный контент, вставляете его в соответствующее поле на сервисе и получаете файл для загрузки, пишет 24 Канал.

Как загрузить фото, видео или Reels из Instagram?

Хотя Instagram предлагает встроенную возможность загрузки Reels, эта функция хорошо спрятана и в основном выключена авторами или работает некорректно: полученные видео могут быть повреждены или вообще не скачиваются, хотя приложение сообщает об обратном. Для обычных публикаций такая возможность вообще отсутствует.

Здесь на помощь приходит сторонние сервисы, такие как Snapinsta, sssInstagram или ReelsVideo. Все они работают по схожему принципу.

Для начала выберите в меню, что хотите загрузить – фото, видео или Reels.

После этого откройте Instagram и найдите сообщение, которое хотите загрузить.

Скопируйте ссылку на публикацию.

Вставьте скопированную ссылку в поле для ввода на одном из предложенных сайтов и нажмите кнопку Download.

Сервис обработает запрос и предоставит файл для сохранения в высоком качестве.

Обратите внимание, что некоторые сервисы предлагают несколько разрешений для видео. Если в заметке несколько фото или видео (карусель), большинство сервисов позволят загрузить каждый элемент отдельно.

Как загрузить Stories?

Со сторис ситуация немного другая. Большинство сервисов для загрузки сторис требуют не ссылку на конкретную историю, а имя пользователя (никнейм).

Найдите желаемый сервис для загрузки сторис.

В поле для ввода впишите точный никнейм пользователя без символа "@".

Нажмите кнопку для поиска. Сервис покажет все активные сторис этого аккаунта. Некоторые сервисы также предлагают загрузку хайлайтов, то есть коллекций сохраненных сторис.

Выберите нужные файлы и загрузите их.

Важные примечания

Этот метод работает только для публичных аккаунтов. Скачать сторис с закрытого профиля с помощью таких сервисов невозможно, даже если вы подписаны.

Отдельная тема – этичность такой загрузки. Важно помнить об авторском праве и использовать загруженные материалы только в личных целях.

Чего точно делать не стоит?

Мы не рекомендуем пользоваться такими альтернативами, как мобильные приложения или расширения для браузеров, поскольку такие программы могут быть связаны с киберугрозами: любые решения для неофициального скачивания контента могут тайно поставляться с вредоносным программным обеспечением, встроенным в код. Загрузив, вы предоставите ему доступ к вашим файлам на телефоне.

Пользование сайтом, который вы закрываете сразу после использования, не будет нести для вас и вашего устройства таких же угроз, как приложения или расширения, которые смогут в фоне собирать информацию 24/7.