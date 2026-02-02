Apple планирует выпустить компактный складной iPhone в новом форм-факторе

Пока рынок обсуждает возможный запуск iPhone Fold, в Apple уже думают о другом формате складного смартфона. По данным Bloomberg, компания изучает концепцию компактного iPhone-раскладушки, который мог бы стать альтернативой большому складному устройству.

Слухи вокруг iPhone Fold не утихают уже несколько месяцев, и ожидается, что первый складной смартфон Apple в книжном формате может появиться позже в этом году. В то же время сообщается, что в Купертино параллельно рассматривают и более компактный вариант. Об этом пишет GSM Arena.

Почему Apple думает о флип-формате?

Внутри Apple продолжается обсуждение идеи квадратного iPhone в формате раскладушки, похожего на современные флип-смартфоны. Речь идет не о готовом продукте, а о концепте, который находится на стадии внутренних исследований и прототипирования в лабораториях компании.

Гурман для Bloomberg пишет, что никаких сроков запуска такого устройства пока нет. Более того, нет гарантии, что флип-iPhone вообще дойдет до рынка. Сначала Apple планирует оценить реакцию пользователей на iPhone Fold в формате книги, прежде чем принимать решение о более компактной модели.

Идея складного iPhone-раскладушки появляется не впервые. Подобное устройство фигурирует в слухах уже несколько лет. Ранее сообщалось, что Apple имеет по меньшей мере два прототипа флип-смартфона и даже рассматривала возможность выпустить именно этот формат раньше книжного Fold.

В сети также неоднократно появлялись концепты и неофициальные демонстрации того, как могло бы выглядеть такое устройство. Один из видеороликов, созданных энтузиастами более трех лет назад, показывал возможный дизайн флип-iPhone, хотя он не имеет прямого отношения к реальным разработкам Apple.

Таким образом, стратегия Apple в отношении складных смартфонов может оказаться более широкой, чем ожидалось. Компания, похоже, не ограничивается одним формфактором и тестирует разные сценарии, прежде чем сделать ставку на конкретное направление.

Какими будут характеристики первого складного смартфона Apple?

Аналитик Джефф Пу обнародовал таблицу характеристик будущих iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складного iPhone Fold, релиз которых ожидают осенью. Данные подтверждают часть предыдущих утечек, но сам эксперт известен противоречивой точностью прогнозов.

По данным аналитика, это будет складной смартфон формата книжки с внутренним экраном диагональю 7,8 дюйма и внешним дисплеем на 5,3 дюйма. Процессор, объем оперативной памяти и модем у этой модели будут такими же, как у Pro-версий. Фронтальная камера iPhone Fold будет работать как в сложенном, так и в разложенном режиме. Основная камера будет состоять из нескольких 48-мегапиксельных сенсоров. Биометрическую защиту, по версии Пу, реализуют через Touch ID, а корпус будет сочетать титан и алюминий.