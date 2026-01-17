Многим людям трудно работать или засыпать в полной тишине. Шум с улицы, разговоры соседей или бытовые звуки часто отвлекают или мешают отдыху. Именно поэтому пользователи годами устанавливали сторонние приложения с белым шумом или звуками дождя, нередко с платными подписками. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Techradar.

Почему эта функция iPhone может стать полезной?

В iOS 26 Apple имеет встроенное решение – функцию Background Sounds. Она спрятана в настройках универсального доступа и остается незамеченной для большинства пользователей, хотя фактически превращает iPhone в полноценную звуковую машину для сна и концентрации.

Главное преимущество Background Sounds – глубокая интеграция в систему. Звуки не выключаются во время блокировки экрана и могут воспроизводиться одновременно с музыкой, подкастами или видео. Например, шум дождя может звучать на фоне подкаста или белого шума во время листания соцсетей.

Как пишет Toms Guide, белый шум и подобные фоновые звуки, согласно исследованиям, помогают быстрее засыпать и улучшают качество сна. Это делает встроенную библиотеку звуков полезной для людей с чувствительным сном или тех, кто живет в шумной среде.

Включить Background Sounds достаточно просто. Для этого нужно зайти в настройки iPhone, открыть раздел универсального доступа, перейти к пункту аудио и визуальных параметров и активировать фоновые звуки, выбрав желаемый вариант.

Чтобы не искать функцию каждый раз в настройках, Apple позволяет добавить быстрый переключатель в Пункт управления. Для этого необходимо зайти в настройки Пункта управления и добавить элемент "Слух". После этого фоновые звуки можно будет включать и выключать одним прикосновением.

Для автоматизации процесса также можно воспользоваться приложением "Команды" и настроить запуск белого шума перед сном и его выключение утром. Таким образом iPhone может заменить отдельное устройство или платные приложения для релаксации и концентрации.

Когда iPhone получит новые функции?

Компания Apple готовит насыщенный график обновлений для владельцев iPhone на 2026 год. Кроме завершения цикла iOS 26 с улучшенной работой Siri, летом на конференции WWDC представят масштабную iOS 27 с новыми функциями для iPhone.

iOS 26.4 – февраль Уже в феврале ожидается бета-версия iOS 26.4, что станет значительным шагом для развития Siri. Голосовой помощник сможет понимать контекст личных заметок или переписок, анализировать контент на экране и выполнять действия непосредственно внутри приложений. Официальный релиз этой версии запланирован на границу марта и апреля iOS 26.5 – май Следующая версия, iOS 26.5, появится в мае и будет содержать новые обои к месяцу Прайда, оставаясь в целом небольшим обновлением. После нее в июле выйдет iOS 26.6, которая сосредоточится на стабильности и исправлении ошибок перед переходом на следующее поколение ОС. iOS 27 – июль Главным событием года станет iOS 27, презентация которой состоится в июне. Эта система разрабатывается с учетом выхода первого iPhone Fold, получит обновленный дизайн Siri и платформу на базе искусственного интеллекта для приложения "Здоровье".