Багатьом людям важко працювати або засинати в повній тиші. Шум з вулиці, розмови сусідів чи побутові звуки часто відволікають або заважають відпочинку. Саме тому користувачі роками встановлювали сторонні застосунки з білим шумом або звуками дощу, нерідко з платними підписками. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Techradar.

Чому ця функція iPhone може стати корисною?

У iOS 26 Apple має вбудоване рішення – функцію Background Sounds. Вона захована в налаштуваннях універсального доступу і залишається непоміченою для більшості користувачів, хоча фактично перетворює iPhone на повноцінну звукову машину для сну та концентрації.

Головна перевага Background Sounds – глибока інтеграція в систему. Звуки не вимикаються під час блокування екрана і можуть відтворюватися одночасно з музикою, подкастами або відео. Наприклад, шум дощу може звучати на фоні подкасту або білого шуму під час гортання соцмереж.

Як пише Toms Guide, білий шум і подібні фонові звуки, згідно з дослідженнями, допомагають швидше засинати та покращують якість сну. Це робить вбудовану бібліотеку звуків корисною для людей з чутливим сном або тих, хто живе у шумному середовищі.

Увімкнути Background Sounds досить просто. Для цього потрібно зайти в налаштування iPhone, відкрити розділ універсального доступу, перейти до пункту аудіо та візуальних параметрів і активувати фонові звуки, обравши бажаний варіант.

Щоб не шукати функцію щоразу в налаштуваннях, Apple дозволяє додати швидкий перемикач у Пункт керування. Для цього необхідно зайти в налаштування Пункту керування та додати елемент "Слух". Після цього фонові звуки можна вмикати та вимикати одним дотиком.

Для автоматизації процесу також можна скористатися застосунком "Команди" і налаштувати запуск білого шуму перед сном та його вимкнення вранці. Таким чином iPhone може замінити окремий пристрій або платні застосунки для релаксації та концентрації.

Коли iPhone отримає нові функції?

Компанія Apple готує насичений графік оновлень для власників iPhone на 2026 рік. Окрім завершення циклу iOS 26 з покращеною роботою Siri, влітку на конференції WWDC представлять масштабну iOS 27 з новими функціями для iPhone.

iOS 26.4 – лютий Вже у лютому очікується бета-версія iOS 26.4, що стане значним кроком для розвитку Siri. Голосовий помічник зможе розуміти контекст особистих нотаток чи листувань, аналізувати контент на екрані та виконувати дії безпосередньо всередині додатків. Офіційний реліз цієї версії заплановано на межу березня та квітня iOS 26.5 – травень Наступна версія, iOS 26.5, з'явиться у травні та міститиме нові шпалери до місяця Прайду, залишаючись загалом невеликим оновленням. Після неї у липні вийде iOS 26.6, яка зосередиться на стабільності та виправленні помилок перед переходом на наступне покоління ОС. iOS 27 – липень Головною подією року стане iOS 27, презентація якої відбудеться у червні. Ця система розробляється з урахуванням виходу першого iPhone Fold, отримає оновлений дизайн Siri та платформу на базі штучного інтелекту для додатка "Здоров'я".