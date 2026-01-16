Чутки навколо осіннього релізу iPhone поступово оформлюються у більш чітку картину. Аналітик Джефф Пу опублікував нову аналітичну записку. Хоча більша частина звіту присвячена прогнозам ринку на 2026 рік, документ містить таблицю з характеристиками майбутніх моделей Apple. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію AppleHub.

Якими можуть бути флагманські iPhone восени?

За оцінкою Пу, глобальний ринок смартфонів у 2026 році скоротиться приблизно на 4%. На цьому тлі Apple нібито зможе наростити поставки iPhone на 2% – до близько 250 млн пристроїв, що дозволить компанії збільшити частку ринку до 21%.

Згідно з таблицею, iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть вийти у вересні та отримати дисплеї на 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Обидві моделі працюватимуть на процесорі A20 Pro, виготовленому за техпроцесом N2, та матимуть 12 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5.

Фронтальна камера в обох смартфонах нібито отримає 18-мегапіксельний сенсор із шестиелементною оптикою. Основний блок камер складатиметься з 48-мегапіксельного модуля з семиелементною оптикою та перископного телефотооб'єктива на 48 Мп. Також очікується Face ID і зменшений Dynamic Island. Корпус буде алюмінієвим, а модем – нового покоління C2.

Як пише 9to5mac, окремо в таблиці згадується iPhone Fold. За даними аналітика, це буде складаний смартфон формату книжки з внутрішнім екраном діагоналлю 7,8 дюйма та зовнішнім дисплеєм на 5,3 дюйма. Процесор, обсяг оперативної пам'яті та модем у цієї моделі будуть такими ж, як у Pro-версій.

Фронтальна камера iPhone Fold працюватиме як у складеному, так і в розкладеному режимі. Основна камера складатиметься з кількох 48-мегапіксельних сенсорів. Біометричний захист, за версією Пу, реалізують через Touch ID, а корпус поєднуватиме титан і алюміній.

Зазначається, що iPhone 18 Pro і Pro Max навряд чи суттєво відрізнятимуться від iPhone 17 Pro, а головний акцент Apple зробить на оновленні чипа. Складаний iPhone залишається найбільш невизначеним пристроєм, оскільки протягом років з'являлися різні версії його формату.

Apple зазвичай остаточно формує осінню лінійку пристроїв на початку року. Якщо iPhone Fold справді готується до релізу, підтвердження з ланцюгів постачання може з'явитися у будь-який момент. Такі витоки також можуть вказати, чи планує компанія перейти на дворазовий цикл запусків – флагмани восени та доступніші моделі навесні.

Автори оцінюють цю інформацію як можливу. Дані не виглядають сенсаційними або радикальними та загалом відповідають поточному циклу чуток, особливо з огляду на неоднозначну репутацію прогнозів Джеффа Пу.

Чому у Apple виникли труднощі зі створенням iPhone із гнучким екраном?

Компанія Apple досі стикається з технічними викликами під час розробки складаного дисплея. Йдеться про прагнення створити екран, який після розкладання виглядатиме абсолютно пласким і не матиме навіть мінімального сліду від шарніра.

Сучасні складані смартфони, зокрема й нещодавно представлений Samsung Galaxy Z TriFold, усе ще мають ледь помітну складку в місці згину. Хоча це не впливає суттєво на використання, подібний ефект знижує візуальну цілісність пристрою. За попередніми витоками, саме усунення цього недоліку є одним із головних пріоритетів інженерів Apple. Нові дані свідчать, що компанія поки не досягла бажаного результату. За словами того ж інсайдера, Apple експериментує з різними типами ультратонкого гнучкого скла, намагаючись знайти оптимальний варіант для серійного виробництва. Також повідомляється, що презентація складаного iPhone може відбутися у вересні.