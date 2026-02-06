Компания Sony опубликовала тизер, в котором подтвердила запуск новых флагманских наушников серии WF-1000X уже 12 февраля. Анонс состоится менее чем через месяц после выхода модели LinkBuds Clip и станет долгожданным обновлением топовой линейки бренда. Об этом пишет GSMarena.

Что известно о новых WF-1000XM6 до презентации?

Предыдущие флагманские наушники Sony WF-1000XM5 вышли еще в 2023 году, поэтому преемник появляется с заметной паузой. В начале недели утечка информации позволила впервые увидеть WF-1000XM6 и оценить изменения в дизайне.

Судя по опубликованным изображениям, новые наушники стали шире предшественников и получили дополнительную решетку микрофона. Зарядный кейс также выглядит большим по сравнению с тем, что использовался в WF-1000XM5.

Как пишет The Verge, на данный момент детальные технические характеристики официально не раскрываются. Известно лишь, что WF-1000XM6 будут иметь защиту от влаги по стандарту IPX4 и выйдут как минимум в двух цветах – черном и серебристом.

По предварительным оценкам, стоимость новых флагманских наушников Sony будет колебаться в пределах $300–$350, что соответствует ценовому сегменту предыдущих моделей серии.