Компанія Sony опублікувала тизер, у якому підтвердила запуск нових флагманських навушників серії WF-1000X уже 12 лютого. Анонс відбудеться менш ніж за місяць після виходу моделі LinkBuds Clip і стане довгоочікуваним оновленням топової лінійки бренду. Про це пише GSMarena.

Що відомо про нові WF-1000XM6 до презентації?

Попередні флагманські навушники Sony WF-1000XM5 вийшли ще у 2023 році, тож наступник з'являється з помітною паузою. На початку тижня витік інформації дозволив вперше побачити WF-1000XM6 та оцінити зміни в дизайні.

Судячи з опублікованих зображень, нові навушники стали ширшими за попередників і отримали додаткову решітку мікрофона. Зарядний кейс також виглядає більшим порівняно з тим, що використовувався у WF-1000XM5.

Як пише The Verge, на цей момент детальні технічні характеристики офіційно не розкриваються. Відомо лише, що WF-1000XM6 матимуть захист від вологи за стандартом IPX4 і вийдуть щонайменше у двох кольорах – чорному та сріблястому.

За попередніми оцінками, вартість нових флагманських навушників Sony коливатиметься в межах $300–$350, що відповідає ціновому сегменту попередніх моделей серії.