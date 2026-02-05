Мать 20-летнего Сэмюэла Тремблетта подала иск против Tesla после гибели ее сына в аварии, произошедшей 29 октября 2025 года в Истоне, штат Массачусетс. Согласно материалам дела, автомобиль Tesla Model Y врезался в дерево, после чего загорелся, а водитель оказался заблокированным внутри салона. Об этом пишет The Verge.

Смотрите также Tesla снова судят из-за проблемных дверных ручек

Почему электронные ручки Tesla оказались в центре скандала?

В судебных документах приводится запись звонка в службу спасения, во время которого Тремблетт умолял о помощи, говоря: "Я не могу дышать. Оно горит. Помогите. Пожалуйста. Я умру". Спасти его не удалось.

Иск сосредоточен на электронных дверных ручках Tesla, которые вмонтированы вровень с кузовом для улучшения аэродинамики и открываются с помощью электронного механизма. По словам истцов, после аварии эта система не позволила водителю покинуть автомобиль.

Это не первый подобный случай. В иске упоминается по меньшей мере 15 смертей с 2016 года, когда люди погибли в автомобилях Tesla, не сумев выбраться наружу из-за неисправности или особенностей работы электронных ручек.

Иск, подан в окружной суд США в Массачусетсе, обвиняет Tesla в том, что компания неосторожно и с грубой халатностью проектировала, изготавливала и продавала опасно дефектные автомобили. В материалах также приведены слова Илона Маска с телефонной конференции в 2018 году, где он заявлял, что Tesla уделяет бескомпромиссное внимание безопасности и стремится создавать самые безопасные автомобили в мире.

Как пишет Techbuzz, проблема электронных ручек уже привлекла внимание регуляторов. В Китае такие решения недавно запретили, признав их опасными, и обязали автопроизводителей использовать механические ручки. В США Национальное управление безопасности дорожного движения расследует многочисленные жалобы владельцев Tesla, в частности случаи, когда в автомобилях оказывались запертыми дети.

Хотя автомобили Tesla оснащены ручными механизмами аварийного открытия дверей, регулятор отмечает, что не все пассажиры, особенно дети, способны воспользоваться ими в экстренной ситуации. Компания сообщала, что работает над новым дизайном, который объединит электронный и механический механизмы в одну кнопку.

Ранее расследование Bloomberg выявило более 140 сообщений в США с 2018 года, связанных с заклиниванием дверей в автомобилях Tesla. Новый иск может усилить давление на компанию и ускорить регуляторные решения по конструкции дверей.