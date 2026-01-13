Во Флориде подали коллективный иск против Tesla из-за отказа электронных дверных ручек в Model S. Истцом выступил владелец электрокара Джон Урбан из города Мейтленд, который действует от имени всех, кто покупал или брал в лизинг Model S 2014–2016 годов выпуска. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Почему дверные ручки Tesla снова оказались в центре скандала?

В материалах дела говорится, что заподлицо расположены ручки, которые должны выдвигаться автоматически, часто выходят из строя уже через несколько лет эксплуатации. Из-за этого владельцы не могут попасть в салон, а в экстренных ситуациях могут оказаться заблокированными снаружи или внутри автомобиля.

По утверждению Урбана, в его Model S 2015 года в версии Ludicrous к 2022 году перестали работать три из четырех ручек, включая водительскую. Из-за этого ему приходилось залезать в авто с пассажирской стороны, в ожидании ремонта.

Как пишет Komonews, в иске отмечается, что Tesla знала или должна была знать о дефекте. В качестве аргумента приводят редизайн дверных ручек в Model S после 2016 года, который сделал их более надежными. В более новых автомобилях эта проблема, по данным истцов, случается значительно реже. Компания на запрос о комментарии не ответила.

Это уже не первое судебное дело, связанное с конструкцией дверей Tesla. Ранее компанию неоднократно обвиняли в том, что электронные ручки могут переставать работать при разрядке низковольтной батареи, что создает риск блокировки пассажиров во время аварий.

В октябре родители двух студентов, которые погибли в аварии с участием Cybertruck в Калифорнии, подали иск, заявив, что пострадавшие не смогли выбраться из авто после возгорания из-за отказа дверной системы. Месяцем позже аналогичный иск подала семья из Висконсина после смертельной аварии Model S 2016 года.

Также Национальное управление безопасности дорожного движения США расследует жалобы владельцев Model Y, которые сообщали, что их дети были заблокированы в салоне из-за неисправных дверных ручек.

Хотя автомобили Tesla оснащены механическими аварийными открывателями, критики указывают, что в экстренной ситуации их сложно быстро найти. Главный дизайнер компании Франц фон Хольцгаузен ранее заявлял, что Tesla работает над обновлением дверных механизмов с более заметными ручными элементами.

Проблема привлекла и внимание политиков. Один из членов Палаты представителей США недавно предложил законопроект, который обяжет автопроизводителей устанавливать легкодоступные механические ручки на все двери автомобилей. В то же время на новой странице безопасности Tesla отмечает, что двери ее авто автоматически разблокируются для экстренного доступа, но уточняет, что не все функции доступны в зависимости от даты выпуска машины.