Ситуация, когда вы подключаете кабель к автомобильному USB-порту, а в ответ – никакой реакции, случается довольно часто. Перед тем как подозревать серьезную неисправность, стоит начать с базовой проверки: заменить кабель на другой, желательно качественный и от известного производителя, лучше тот, что поставлялся вместе с телефоном. Об этом пишет BGR.

Что именно мешает USB-порту работать?

После этого целесообразно проверить этот кабель в другом порту автомобиля. Если проблема сохраняется только в одном разъеме, вероятнее всего, дело именно в нем. Далее стоит рассмотреть самые распространенные причины.

Перегорел предохранитель. В авто, как и в доме, может перегореть предохранитель. Если это произошло, цепь питания USB-порта разрывается, и он полностью прекращает работать. Во многих моделях главный USB-порт подключен к той же линии, что и автомагнитола. Если одновременно не работает и радио, это может быть прямым признаком проблемы с предохранителем.

Блок предохранителей обычно расположен со стороны водителя под рулем, под капотом или в багажнике. Найти нужный элемент поможет схема или инструкция к авто. Если предохранитель перегорел, его следует заменить на аналогичный по размеру и силе тока.

Неправильные настройки или неподходящий кабель. Иногда проблема кроется не в порту, а в самом устройстве. Новый смартфон может потребовать изменения настроек для работы в режиме передачи данных, а не только зарядки. Если подключение происходит к мультимедийной системе с поддержкой Android Auto или Apple CarPlay через кабель, это также требует соответствующей конфигурации.

Кроме этого, не все кабели поддерживают передачу данных. Некоторые предназначены только для зарядки. Если порт не подключает телефон к системе авто, возможно, используется кабель без поддержки data.

Требуется обновление программного обеспечения. Современные смартфоны и автомобильные системы регулярно получают обновления программного обеспечения и прошивки. Если устройство или мультимедийная система давно не обновлялись, это может вызвать несовместимость.

Иногда даже обновление телефона вызывает временные проблемы с подключением к авто. В таких случаях производители обычно быстро выпускают исправления. Если порт не распознает устройство, стоит проверить наличие новых версий ПО как для смартфона, так и для автомобиля.

Грязь и посторонние частицы. Одна из самых простых, но часто игнорируемых причин – пыль, крошки или песок в разъеме. Достаточно вспомнить перекус в салоне или поездку на пляж, чтобы понять, как мелкие частицы могли попасть внутрь.

Осторожно очистить порт можно зубочисткой или ватной палочкой, не применяя чрезмерного давления. Также поможет баллон со сжатым воздухом, которым обычно чистят домашнюю электронику. После очистки стоит снова проверить работу порта.

Неисправный USB-порт. Если все предыдущие шаги не помогли, вероятно, разъем вышел из строя из-за износа. Особенно это актуально для более старых автомобилей, где порт активно использовался годами.

В таком случае понадобится замена. Это можно сделать в сервисном центре или у дилера, но процедура может быть недешевой в зависимости от конструкции панели и системы авто.

Как пишет Slashgear, при наличии опыта некоторые водители могут выполнить замену самостоятельно. Для этого нужен новый порт, отвертка и изолента и изолента. Перед началом работ обязательно следует отсоединить аккумулятор – сначала минусовую, потом плюсовую клемму. После демонтажа старого разъема стоит сфотографировать подключение проводов, чтобы правильно установить новый. Лишь после сборки и повторного подсоединения аккумулятора можно проверять работу.

Однако к такому шагу стоит переходить только после проверки всех простых вариантов, ведь ошибка во время самостоятельного ремонта может привести к более дорогому ремонту.