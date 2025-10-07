Apple оказалась под расследованием во Франции из-за использования голосовых записей, сделанных с помощью Siri. Дело передано в Офис по борьбе с киберпреступностью, а основанием стала жалоба правозащитной организации, которая утверждает, что компания могла хранить конфиденциальные разговоры пользователей без их согласия.

Прокуратура Парижа подтвердила, что расследование в отношении Apple передано в Офис по борьбе с киберпреступностью. Речь идет о возможном нарушении правил обработки голосовых данных, которые собираются через Siri - голосового помощника, интегрированного в большинство устройств компании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что именно расследуют французские следователи?

Расследование основывается на жалобе французской Лиги по правам человека, поданной ранее в этом году. Организация опирается на показания Томаса Ле Бонньека - бывшего подрядчика Apple в Ирландии, который публично рассказал, что анализировал записи пользователей, в частности очень личные разговоры, включая беседы больных раком.

Как сообщает Politico, Apple собирает и временно сохраняет аудиоинтеракции с Siri, чтобы улучшить работу своего ассистента. Компания отмечает, что эта функция является добровольной: пользователи сами должны согласиться на участие в программе, а записи могут храниться до двух лет и просматриваться подрядчиками - так называемыми "грейдерами".

В январском блоге Apple заявила, что "не сохраняет аудиозаписи Siri, если пользователь явно не согласился помочь в совершенствовании сервиса", и что все собранные данные используются исключительно для этой цели. Представитель компании, ссылаясь на это заявление, отказался от дополнительных комментариев.

Франция уже не впервые проводит расследование против крупных американских технологических корпораций. Ранее власти страны инициировала проверки по вопросам антимонопольного законодательства и ввела налог на цифровые услуги, который вызвал недовольство в США. Президент Дональд Трамп даже называл такие налоги "дискриминационными" и угрожал пошлинами в ответ.

Расследование против Apple может стать очередным шагом французских регуляторов в попытке контролировать, как техногиганты обращаются с персональными данными европейских пользователей.

Кого могут выбрать преемником Тима Кука?

На фоне слухов о возможном уходе Тима Кука с должности CEO, в Apple, похоже, уже определились с его преемником. В то время как некоторые топ-менеджеры готовятся к пенсии, компания делает ставку на новое поколение лидеров. Это решение может определить вектор развития технологического гиганта на ближайшее десятилетие.

Главным кандидатом на должность генерального директора все чаще называют Джона Тернуса, старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения. Источники, близкие к компании, описывают Тернуса как доверенное лицо Тима Кука и авторитетного специалиста, которого уважают внутри Apple. В свои 50 лет он находится в том же возрасте, в котором Кук возглавил компанию в 2011 году, что дает ему потенциал для долгосрочного руководства в течение десятилетия или дольше.