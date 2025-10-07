Apple опинилася під розслідуванням у Франції через використання голосових записів, зроблених за допомогою Siri. Справу передано до Офісу з боротьби з кіберзлочинністю, а підставою стала скарга правозахисної організації, яка стверджує, що компанія могла зберігати конфіденційні розмови користувачів без їхньої згоди.

Прокуратура Парижа підтвердила, що розслідування щодо Apple передано до Офісу з боротьби з кіберзлочинністю. Йдеться про можливе порушення правил обробки голосових даних, які збираються через Siri — голосового помічника, інтегрованого в більшість пристроїв компанії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Що саме розслідують французькі слідчі?

Розслідування ґрунтується на скарзі французької Ліги з прав людини, поданій раніше цього року. Організація спирається на свідчення Томаса Ле Бонньєка — колишнього підрядника Apple в Ірландії, який публічно розповів, що аналізував записи користувачів, зокрема дуже особисті розмови, включно з бесідами хворих на рак.

Як повідомляє Politico, Apple збирає і тимчасово зберігає аудіоінтеракції з Siri, щоб покращити роботу свого асистента. Компанія наголошує, що ця функція є добровільною: користувачі самі мають погодитися на участь у програмі, а записи можуть зберігатися до двох років і переглядатися підрядниками — так званими "грейдерами".

У січневому блозі Apple заявила, що "не зберігає аудіозаписи Siri, якщо користувач явно не погодився допомогти у вдосконаленні сервісу", і що всі зібрані дані використовуються виключно для цієї мети. Представник компанії, посилаючись на цю заяву, відмовився від додаткових коментарів.

Франція вже не вперше проводить розслідування проти великих американських технологічних корпорацій. Раніше влада країни ініціювала перевірки з питань антимонопольного законодавства та запровадила податок на цифрові послуги, який викликав невдоволення у США. Президент Дональд Трамп навіть називав такі податки "дискримінаційними" й погрожував митами у відповідь.

Розслідування проти Apple може стати черговим кроком французьких регуляторів у спробі контролювати, як техногіганти поводяться з персональними даними європейських користувачів.

Кого можуть обрати наступником Тіма Кука?

На тлі чуток про можливий відхід Тіма Кука з посади CEO, в Apple, схоже, вже визначились із його наступником. У той час як деякі топменеджери готуються до пенсії, компанія робить ставку на нове покоління лідерів. Це рішення може визначити вектор розвитку технологічного гіганта на найближче десятиліття.

Головним кандидатом на посаду генерального директора все частіше називають Джона Тернуса, старшого віцепрезидента з розробки апаратного забезпечення. Джерела, близькі до компанії, описують Тернуса як довірену особу Тіма Кука та авторитетного фахівця, якого поважають всередині Apple. У свої 50 років він перебуває в тому ж віці, в якому Кук очолив компанію у 2011 році, що дає йому потенціал для довгострокового керівництва протягом десятиліття або й довше.