Почему возник дефицит и кто на нем зарабатывает?

После долгожданной сентябрьской презентации, на которой Apple представила линейку iPhone 17, в Украине начался настоящий покупательский бум. Уже через неделю после старта продаж найти желаемую новинку стало практически невозможно. По крайней мере, у официальных дистрибьюторов. 24 Канал обратился за комментарием к коммерческому директору COMFY Андрею Коваленко, чтобы прояснить ситуацию.

Он объясняет, что такой дефицит является частью глобальной стратегии Apple на старте продаж. Компания сознательно выпускает ограниченную партию устройств, чтобы изучить спрос в разных странах, и постепенно удовлетворяет его в течение нескольких недель. Подобная ситуация наблюдается не только в Украине, но и в США и странах Евросоюза.

Сравнительно небольшие первые партии товара обычно идут на покрытие предзаказов, сделанных сразу после презентации.

Спрос на стандартные модели удовлетворяется за 1-2 недели.

Дефицит самых популярных версий Pro и Pro Max может длиться до шести недель.

Этой ситуацией активно пользуются "серые" продавцы. Пока официальные магазины ждут законного пополнения, они наладили контакты с дистрибьюторами в странах "первой волны", где продажи стартовали 19 сентября, в частности в Китае и Гонконге. Это позволило им завезти смартфоны в Украину и начать торговлю даже раньше официального старта.

Как показывают контрольные закупки, именно эти каналы поставки позволяют неофициальным игрокам иметь в наличии дефицитные модели, когда в официальных магазинах их уже нет.

Что по "серым" ценам?

Главная цель "серого" рынка – заработать на желании покупателей получить новинку первыми. Но цены у таких продавцов значительно выше официальных:

Например, модель iPhone 17 Pro Max на 256 гигабайт памяти, официальная цена которой составляет около 70 000 гривен , в неофициальных сетях продается за 95 200 гривен , что на 36% дороже.

, в неофициальных сетях продается за , что на 36% дороже. Новый iPhone Air, который официально стоит 58 500 гривен, у них можно найти за 82 800 гривен – разница достигает 42%.

Кроме завышенных цен, покупка "серого" iPhone несет и другие риски. Такие устройства часто продаются с нарушением украинского законодательства. На товаре может отсутствовать маркировка на украинском языке и информация об официальном дистрибьюторе. Более того, продавцы часто отказываются предоставить сертификаты и декларации о соответствии техническим регламентам, которые являются обязательными для всей сложной цифровой техники в Украине. Это ставит под сомнение не только законность продажи, но и качество и безопасность самого устройства и перспективы покупателя на ремонт.

Напомним, ранее мы уже писали, что iPhone 17 продается рекордными темпами. Продажи идут так хорошо, что Apple наращивает выпуск, поручая Foxconn увеличить производство iPhone 17 на 40%. Но не все модели популярны – iPhone Air пользуется слабым спросом, частично из-за недоступности на китайском рынке и компромиссов в характеристиках. Например, по данным Apple, новая тонкая модель имеет самую маленькую батарею из всех ее смартфонов.

Читайте обо всех характеристиках, функциях и особенностях новой линейки: