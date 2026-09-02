Франция запускает региональные поезда на аккумуляторах

Во Франции начали эксплуатировать первые полностью аккумуляторные региональные поезда, которые заменят дизельные аналоги на неэлектрифицированных участках. Новые поезда уже курсируют в регионах Окситания и Суд. К последнему относятся Прованс, Альпы и Лазурный Берег. В дальнейшем к инициативе присоединятся еще что-то три региона.

Миллионные инвестиции в экологически чистый транспорт

Как сообщает Railway PRO, пять французских регионов объединили усилия с оператором SNCF Voyageurs и машиностроительным гигантом Alstom. Общий объем инвестиций в национальную программу превысил 41 миллион евро. Из этой суммы региональные власти выделили 30 миллионов евро, SNCF Voyageurs предоставила 6 миллионов евро, а компания Alstom инвестировала 5,5 миллиона евро.

Специалисты переоборудовали два существующих дизельных поезда серии AGC (Autorail Grande Capacité). Инженеры демонтировали дизельные двигатели и установили современные литий-ионные аккумуляторные батареи. При движении по электрифицированным участкам поезд получает питание от контактной сети, а на неэлектрифицированных путях переходит на аккумуляторы.

Запас хода в полностью электрическом режиме составляет более 80 километров. Кроме того, система рекуперации восстанавливает и сохраняет в батареях энергию во время торможения, что обеспечивает экономию электроэнергии до 20 процентов.

Пассажиры также получили значительно более высокий акустический комфорт, ведь аккумуляторный поезд движется гораздо тише, чем его дизельный аналог.

Где и как курсируют новые экологичные поезда

Первый аккумуляторный поезд вывели на маршрут 28 июля 2026 года в регионе Прованс – Альпы – Лазурный Берег. Он обслуживает линию Авиньон – Карпантра. Во время остановки на станции Сорг поезд переключается с верхней контактной сети на аккумуляторное питание и продолжает путь по неэлектрифицированному участку до Карпантра.

Впоследствии, 31 августа 2026 года, регион Окситания ввел в эксплуатацию свой прототип под названием liO на линии Ним – Вовер (это неэлектрифицированный участок маршрута Ним – Ле-Гро-дю-Руа). Поезд выполняет три рейса в день в обе стороны. В целом, с учетом сочетания дизельных и аккумуляторных поездов, количество рейсов liO между Нимом и Вовером увеличилось до 11 в день.

Окситания как лаборатория транспортных технологий будущего

Регион Окситания стал уникальной площадкой, где испытывают сразу несколько экологичных решений для железной дороги. Ранее здесь уже тестировали трехрежимный гибридный поезд Régiolis (электроэнергия, дизель, аккумулятор) на железнодорожной сети Тулузы, а также подготовили водородные поезда Régiolis для линии Монтрежо – Люшон. Кроме того, специалисты тестируют синтетическое топливо HVO, которое производят из гидроочищенного растительного масла.

Испытания аккумуляторных поездов продлятся не менее двух лет. За это время инженеры и железнодорожники подробно проанализируют динамику разгона, реальный запас хода, потребление электроэнергии и общую надежность технологии в условиях повседневной эксплуатации.