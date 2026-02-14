Вы полюбите клавиатуру Gboard еще больше, если измените эти несколько настроек

Клавиатура Gboard является стандартом для миллионов пользователей Android, поскольку она часто интегрирована в систему с завода. Однако заводские настройки редко бывают оптимальными, из-за чего процесс набора текста может казаться неудобным или перегруженным лишними элементами.

Многие терпят агрессивное автоисправление или слишком малый размер клавиш, даже не догадываясь, насколько легко превратить этот инструмент в персонализированное приложение. 24 Канал рассказывает, как это сделать.

Смотрите также Что такое дефрагментация диска и нужно ли ее делать на современных компьютерах?

Какие скрытые возможности оптимизируют вашу клавиатуру?

Для тех, кто проводит много времени за перепиской в смартфоне, постоянное переключение между символами и цифрами становится настоящим испытанием. Самым простым решением является активация отдельного цифрового ряда, который всегда будет отображаться над буквами.



Как включить строку цифр на клавиатуре / Скриншот 24 Канала

Это можно сделать в разделе настройки. Найдите пиктограмму настроек – она может находиться или на верхней строке, или прятаться на первой кнопке, которая выглядит как четыре квадрата. После этого выберите "Параметры" и включите Переключатель "Строка цифр".



Как включить строку цифр на клавиатуре / Скриншот 24 Канала

Вместе с этим стоит обратить внимание на систему автоматического исправления. Google часто предлагает слишком радикальные правки, которые только мешают. Отключение параметров автоматической коррекции и автоматического использования заглавных букв в разделе "Исправления и предложения" позволит вернуть полный контроль над содержанием сообщений.



Как настроить систему автоматического исправления / Скриншот 24 Канала



Как настроить систему автоматического исправления / Скриншот 24 Канала

Комфорт при печати также зависит от физических параметров интерфейса. Если стандартные клавиши кажутся слишком мелкими, Gboard позволяет изменить их высоту. Через специальное меню быстрых настроек можно выбрать опцию изменения размера.

Для этого нажмите на кнопку с четырьмя квадратами и выберите "Изменить размер". Теперь в верхней части блока зажмите палец на горизонтальной серой линии и потяните вверх или вниз. Это добавляет места между элементами и уменьшает количество ложных нажатий. Там же можно отрегулировать положение клавиатуры или изменить размер шрифта для лучшей видимости.



Как изменить размеры клавиатуры / Скриншот 24 Канала



Как изменить размеры клавиатуры / Скриншот 24 Канала

Визуальный хаос – еще одна проблема стандартной конфигурации. Верхняя панель часто забита ярлыками, которыми большинство людей никогда не пользуется. Лишние элементы, например кнопка голосового ввода или отдельная клавиша для эмодзи, легко скрываются через настройки. Это освобождает пространство для действительно полезных инструментов, например, для буфера обмена, который по умолчанию выключен.

Кстати, сам буфер обмена – тоже очень полезен. После активации пользователь получает доступ к истории копирования, где можно закреплять важные фрагменты текста на будущее или сохранять недавние снимки экрана для быстрой отправки.

Чтобы изменить кнопки на верхней панели, нажмите ту же самую кнопку с четырьмя квадратами, а затем зажимайте и перетаскивайте любой элемент на панель и из нее. Так вы можете вытянуть наверх те функции, которыми часто пользуетесь, тогда как все остальное будет спрятано в меню.

Тактильные ощущения играют не меньшую роль. Если вибрация во время каждого нажатия кажется слишком резкой или просто мешает, ее интенсивность можно настроить или полностью отключить в параметрах нажатия клавиш. Для этого зайдите в настройки, выберите "Параметры", пролистайте ниже и найдите там "Вибрация клавиатуры" и "Интенсивность вибрации при нажатии клавиши". Также чуть выше можно отключить звук нажатия, если он вас раздражает.



Как выключить вибрацию и звуки клавиатуры / Скриншот 24 Канала

Кроме того, Google обычно цензурирует словарь, блокируя предложения нецензурных или острых слов. Если вы хотите, чтобы клавиатура была более "откровенной" и не исправляла определенные выражения, эту фильтрацию можно выключить в настройках предложений. Для этого зайдите в настройки, выберите "Исправления и предложения", а затем снимите переключатель "Не предлагать оскорбительные слова".

Для настоящих мастеров продуктивности существуют текстовые сокращения. В личном словаре можно создать пресеты, где короткая аббревиатура автоматически разворачивается в длинную фразу. Например, введение всего трех букв может мгновенно подставить шаблон рабочего письма с вашей подписью или домашний адрес. Для этого зайдите в настройки, выберите "Словарь" – "Личный словарь" – выберите язык, на котором будет работать ваша настройка и коснитесь знака "Плюс" в верхней части экрана.

Смотрите также Как настроить личность ChatGPT под ваши потребности: собственный тон, стиль и настроение

Важна ли для вас приватность?

Наконец, важным аспектом является приватность. Поскольку Gboard постоянно собирает данные о стиле печати и статистику использования для улучшения своих алгоритмов, многие пользователи предпочитают альтернативы вроде открытого проекта Heliboard. Однако и в самой Gboard можно минимизировать слежку.

В разделе "Конфиденциальность" можно отключить функции телеметрии, например отправка статистики использования и персонализацию ввода, чтобы ваши данные оставались как можно более приватными.

Хотя клавиатура не может работать полностью автономно, эти переключатели значительно уменьшают объем информации, передаваемой на серверы компании.