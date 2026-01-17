Как изменился подход к упорядочению данных в цифровую эпоху?

Фрагментация файловой системы – это процесс, при котором связанные данные не могут быть размещены последовательно на носителе. На обычных жестких дисках (HDD) файлы записываются на вращающиеся, магнитные пластины, а считывание происходит с помощью механических головок. Когда на диске появляется много пустых ячеек после удаления файлов, новые большие данные приходится записывать частями в разные свободные места. Это заставляет головку винчестера постоянно двигаться в разные точки, значительно замедляя работу и ускоряя физический износ устройства. Дефрагментация на таких дисках помогает "собрать" файлы вместе, заполняя пустоты и перенося фрагменты в смежные кластеры, пишет 24 Канал.

Однако для твердотельных накопителей (SSD) ситуация выглядит совсем иначе. Поскольку в них нет механических частей, они работают по принципу большой флешпамяти, где доступ к любой ячейке происходит почти мгновенно – около 0.1 миллисекунды.

Для SSD не важно, в какой части микросхемы лежит кусочек файла, ведь это не влияет на скорость чтения. Более того, традиционная дефрагментация для таких устройств является вредной. Элементы памяти SSD имеют ограниченное количество циклов перезаписи, поэтому постоянное перемещение байтов "туда-сюда", характерное для дефрагментации, просто сокращает срок службы накопителя.

Как разные операционные системы работают с этой проблемой?

Современные операционные системы, такие как Windows 10 и Windows 11, научились самостоятельно распознавать тип накопителя и применять к нему правильный алгоритм. Вместо классического переупорядочивания файлов для SSD используется команда TRIM. Это специальная опция, которая позволяет операционной системе сообщить накопителю, какие блоки данных больше не используются и могут быть очищены в инертном режиме.

Такая "очистка" происходит незаметно для пользователя в перерывах между рабочими задачами, что позволяет сохранять высокую скорость записи на протяжении всего времени эксплуатации.

Как проверить самостоятельно?

Несмотря на автоматизацию, пользователи могут самостоятельно проверить состояние своих дисков. Для этого в Windows достаточно начать вводить слово "дефрагментация" в поисковой строке настроек и выбрать пункт "Дефрагментировать и оптимизировать диски. В окне, что откроется, можно увидеть тип носителя и дату последней проверки.

Если система правильно идентифицирует SSD, она предложит нажать "Оптимизировать", что запустит команду TRIM, а не классическую дефрагментацию. Также можно настроить расписание, по которому Windows будет проводить это обслуживание еженедельно или ежемесячно.

Правила для вашего компьютера

Для длительной и стабильной работы современного компьютера важно соблюдать несколько правил: