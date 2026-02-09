ИИ поможет найти потерянную станцию, которая первой высадилась на Луну

Британские и японские ученые использовали искусственный интеллект, чтобы найти точное место посадки станции "Луна-9", которая первой в мире совершила мягкую посадку на Луну в 1966 году. Несмотря на исторический успех миссии, расположение аппарата оставалось загадкой почти шесть десятилетий из-за неточностей в расчетах того времени.

Именно применение новых алгоритмов удалось выявить потенциальные координаты расположения исторического объекта, рассказывает Phys.org.

Что известно о первом аппарате на Луне?

Миссия "Луна-9", запущена Советским Союзом в 1966 году, вошла в историю как первый человеческий аппарат, совершивший мягкую посадку на поверхность Луны. До этого момента многие ученые опасались, что лунная поверхность может быть покрыта толстым слоем пыли, в котором любой объект просто утонет.

Успех этой миссии доказал, что грунт спутника достаточно твердый, чтобы выдержать космический корабль, что стало критически важным для будущих пилотируемых полетов.

Технические особенности и процесс посадки

Сама процедура приземления была чрезвычайно драматичной и сложной для технологий того времени. Перед самым столкновением основной части станции с лунной поверхностью, она выпустила специальную сферическую капсулу. Этот аппарат имел следующие характеристики:

Вес: около 100 килограммов.

Диаметр: 58 сантиметров.

Система защиты: капсула была оборудована надувными амортизаторами, которые позволили ей несколько раз подпрыгнуть после удара о грунт, прежде чем окончательно остановиться.

Стабилизация: после остановки аппарат развернул четыре лепестковые панели, которые помогли ему принять правильное вертикальное положение на поверхности.

После успешного развертывания "Луна-9" стала первым объектом, который передал фотографии непосредственно с поверхности другого небесного тела. Хотя срок активной работы станции был коротким и длился всего три дня, полученные данные имели колоссальное значение.



Первое фото поверхности Луны сделанное аппаратом / Фото NASA

Именно этот успех дал научному сообществу уверенность, необходимую для подготовки миссии "Аполлон", благодаря которой первый человек ступил на Луну лишь через три года после советского аппарата.

Тайна исчезновения на десятилетия

Несмотря на историческую значимость, точное местонахождение "Луны-9" оставалось неизвестным почти 60 лет. Известные и опубликованные после посадки станции координаты посадки оказались не точными, однако современные исследования показали, что тогдашние вычисления имели значительные погрешности.

Когда в 2009 году камера NASA LRO начала делать снимки Луны с высоким разрешением, астрономы надеялись быстро найти аппарат, но выяснилось, что реальное место посадки может быть расположено за десятки километров от официально заявленной точки.

Именно эта неопределенность превратила поиск станции в одну из самых длительных загадок в исследовании космоса.

Как именно ИИ ищет следы на лунной поверхности?

Доктор Льюис Пинолт з Университетского колледжа Лондона вместе с коллегами разработал алгоритм компьютерного зрения под названием YOLO-ETA. Эту систему научили распознавать особенности мест посадки миссий "Аполлон" на спутниковых снимках. С детальным исследованием можно ознакомиться на портале Nature Space Exploration.

Программа уже подтвердила свою эффективность, успешно идентифицировав станцию "Луна-16", которая приземлилась в 1970 году.

Сейчас исследователи проанализировали участок размером 5 на 5 километров вокруг предполагаемого места посадки и обнаружили несколько объектов, имеющих признаки искусственного вмешательства в лунный грунт.



Потенциальные кандидаты на место посадки станции "Луна-9" / Фото Lewis J. Pinault

Окончательно подтвердить эти догадки поможет индийский орбитальный аппарат Chandrayaan-2. В марте 2026 года он проведет детальное картографирование этой зоны, что позволит наконец найти аппарат, который стал важной частью истории освоения космоса.