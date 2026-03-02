Вы зря игнорируете эти гениальные функции Gemini на Android: как выжать из них максимум

Появление искусственного интеллекта Gemini стало одним из важнейших этапов развития операционной системы Android за последние годы. Хотя разработчики постоянно внедряют инновационные инструменты, значительная часть владельцев смартфонов до сих пор игнорирует эти возможности.

На самом деле современный ассистент способен выйти за пределы простых ответов на вопросы. Он предлагает решения для сложных бытовых и рабочих задач, о которых вы даже могли не догадываться. 24 Канал собрал лучшие примеры ситуаций, где вам может понадобиться Gemini.

Как вам поможет Gemini Live?

Интеграция искусственного интеллекта в экосистему Android открывает перед пользователями возможности, которые раньше казались футуристическими. Одной из самых впечатляющих функций является использование Gemini Live для упорядочения реального пространства.

Вместо того, чтобы часами изучать сложные инструкции, например, во время сборки мебели IKEA, можно просто направить камеру на детали. Искусственный интеллект способен идентифицировать винты и части конструкции, помогая избежать ошибок.

Эта же технология пригодится при настройке техники, например, при выборе оптимального места для роутера, или даже для организации порядка в домашних ящиках.

Фактически пользователь получает помощника, который видит то же, что и он, и обладает огромной базой знаний. Достаточно включить камеру, направить ее на нужное место или предмет и задать искусственному интеллекту вопрос.

Вы можете показать ему продукты в холодильнике и попросить составить рецепт из того, что у вас есть. Или показать комнатное растение и спросить об уходе за ним. Не знаете, какой провод подключить в гнездо в новом купленном устройстве? Открывайте Gemini Live. Варианты использования на самом деле ограничены лишь вашей фантазией и тем, вспомните ли вы о своем ИИ-помощнике в нужный момент.



Gemini Live – незаменимый помощник в повседневной жизни / Фото Google

Gemini в Workspace

Особую ценность Gemini представляет для тех, кто активно пользуется сервисами Workspace или имеет подписку на план Google One с поддержкой искусственного интеллекта. В Gmail ассистент помогает быстро находить нужную информацию в старых переписках, создавать короткие резюме длинных цепочек сообщений или восстанавливать историю общения с конкретным человеком.

В Google Документах система использует содержание самого файла как основной источник для ответов на вопросы, что избавляет от необходимости постоянно переключаться между вкладками браузера для поиска контекста в интернете.

Gemini на работе

Для рабочей коммуникации Gemini предлагает инструмент извлечения задач из длинных и перегруженных сообщений в мессенджерах, таких как Slack. Вместо ручного поиска поручений в больших массивах текста, можно доверить это дело нейросети.

Более того, обнаруженное задание можно мгновенно добавить в Google Задачи или Календарь как напоминание. Также система помогает корректировать тон сообщений. Если текст кажется слишком резким или небрежным, ассистент проанализирует написанное и предложит несколько вариантов перефразировки, чтобы сделать тон более мягким или профессиональным.

Покажите экран

Функция Gemini Live с возможностью совместного доступа к экрану становится незаменимой при выполнении многоэтапных процессов. Например, при регистрации на новых ресурсах нейросеть помогает разобраться в тонкостях политики приватности, которые люди обычно принимают не читая.

Искусственный интеллект сопровождает пользователя на каждом шаге, предоставляя подсказки в реальном времени, что особенно полезно при настройке сложных систем, таких как рекламные кампании Google Ads.

Видеоконтент и PDF-файлы

Способность Gemini анализировать содержимое экрана не ограничивается только текстом. Система эффективно работает с видеоконтентом на YouTube, создавая короткие обзоры видео и разбивая их на отдельные разделы по временным меткам.

Также ассистент легко обрабатывает сложные многостраничные файлы формата PDF и длинные статьи в браузере Chrome.

Покупайте с Gemini

Для ценителей онлайн-шопинга Gemini предлагает инструмент сравнения товаров. Он может самостоятельно проанализировать несколько альтернативных вариантов, найти критические отзывы пользователей на платформе Reddit и ответить на уточняющие вопросы, избавляя от необходимости открывать десятки вкладок.

Вы также можете показать приложению какую-то вещь, которую вы увидели на фото в интернете, и попросить найти это в магазине, чтобы заказать. Это может быть одежда, украшения, мебель или что-либо другое.

Для создателей

Наконец, нейросеть демонстрирует удивительные творческие способности благодаря модели Nano Banana. Она позволяет генерировать детализированные изображения на основе обычных грубых набросков, сделанных пальцем или стилусом S Pen в приложении Google Keep. Даже самый простой эскиз искусственный интеллект может превратить в качественный рисунок за считанные мгновения.