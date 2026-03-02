Ви дарма ігноруєте ці геніальні функції Gemini на Android: як витиснути із них максимум

Поява штучного інтелекту Gemini стала одним із найважливіших етапів розвитку операційної системи Android за останні роки. Хоча розробники постійно впроваджують інноваційні інструменти, значна частина власників смартфонів досі ігнорує ці можливості.

Насправді ж сучасний асистент здатен вийти за межі простих відповідей на запитання. Він пропонує рішення для складних побутових та робочих завдань, про які ви навіть могли не здогадуватися. 24 Канал зібрав найкращі приклади ситуацій, де вам може знадобитися Gemini.

Як вам допоможе Gemini Live?

Інтеграція штучного інтелекту в екосистему Android відкриває перед користувачами можливості, які раніше здавалися футуристичними. Однією з найбільш вражаючих функцій є використання Gemini Live для впорядкування реального простору.

Замість того, щоб годинами вивчати складні інструкції, наприклад, під час збирання меблів IKEA, можна просто спрямувати камеру на деталі. Штучний інтелект здатен ідентифікувати гвинти та частини конструкції, допомагаючи уникнути помилок.

Ця ж технологія стає у пригоді під час налаштування техніки, наприклад, при виборі оптимального місця для роутера, або навіть для організації ладу в домашніх шухлядах.

Фактично користувач отримує помічника, який бачить те саме, що і він, і володіє величезною базою знань. Достатньо увімкнути камеру, спрямувати її на потрібне місце або предмет і поставити штучному інтелекту питання.

Ви можете показати йому продукти в холодильнику і попросити скласти рецепт з того, що у вас є. Або показати кімнатну рослину й запитати про догляд за нею. Не знаєте, який дріт підключити в гніздо у новому купленому пристрої? Відкривайте Gemini Live. Варіанти використання насправді обмежені лише вашою фантазією і тим, чи згадаєте ви про свого ШІ-помічника в потрібний момент.



Gemini Live – незамінний помічник у повсякденному житті / Фото Google

Gemini у Workspace

Особливу цінність Gemini представляє для тих, хто активно користується сервісами Workspace або має передплату на план Google One з підтримкою штучного інтелекту. У Gmail асистент допомагає швидко знаходити потрібну інформацію в старих листуваннях, створювати короткі резюме довгих ланцюжків повідомлень або відновлювати історію спілкування з конкретною людиною.

В Google Документах система використовує зміст самого файлу як основне джерело для відповідей на запитання, що позбавляє необхідності постійно перемикатися між вкладками браузера для пошуку контексту в інтернеті.

Gemini на роботі

Для робочої комунікації Gemini пропонує інструмент вилучення завдань із довгих і перевантажених повідомлень у месенджерах, таких як Slack. Замість ручного пошуку доручень у великих масивах тексту, можна довірити цю справу нейромережі.

Більше того, виявлене завдання можна миттєво додати до Google Завдань або Календаря як нагадування. Також система допомагає корегувати тон повідомлень. Якщо текст здається занадто різким або недбалим, асистент проаналізує написане та запропонує кілька варіантів перефразування, щоб зробити тон більш м'яким або професійним.

Покажіть екран

Функція Gemini Live із можливістю спільного доступу до екрана стає незамінною при виконанні багатоетапних процесів. Наприклад, під час реєстрації на нових ресурсах нейромережа допомагає розібратися в тонкощах політики приватності, які люди зазвичай приймають не читаючи.

Штучний інтелект супроводжує користувача на кожному кроці, надаючи підказки в реальному часі, що особливо корисно при налаштуванні складних систем, як-от рекламні кампанії Google Ads.

Відеоконтент і PDF-файли

Здатність Gemini аналізувати вміст екрана не обмежується лише текстом. Система ефективно працює з відеоконтентом на YouTube, створюючи короткі огляди відео та розбиваючи їх на окремі розділи за часовими мітками.

Також асистент легко опрацьовує складні багатосторінкові файли формату PDF та довгі статті у браузері Chrome.

Купуйте з Gemini

Для поціновувачів онлайн-шопінгу Gemini пропонує інструмент порівняння товарів. Він може самостійно проаналізувати кілька альтернативних варіантів, знайти критичні відгуки користувачів на платформі Reddit і відповісти на уточнювальні запитання, позбавляючи потреби відкривати десятки вкладок.

Ви також можете показати додатку якусь річ, яку ви побачили на фото в інтернеті, й попросити знайти це в магазині, щоб замовити. Це може бути одяг, прикраси, меблі чи будь-що інше.

Для творців

Нарешті, нейромережа демонструє дивовижні творчі здібності завдяки моделі Nano Banana. Вона дозволяє генерувати деталізовані зображення на основі звичайних грубих начерків, зроблених пальцем або стилусом S Pen у додатку Google Keep. Навіть найпростіший ескіз штучний інтелект може перетворити на якісний малюнок за лічені миті.