Ученые расшифровали геном испанского гриппа, и вот, что они узнали

Международная команда ученых смогла реконструировать геном вируса гриппа, вызвавшего пандемию "испанки" в 1918-1920 годах. Исследование пролило свет на ранние этапы эволюции патогена и его адаптации к человеческому организму, что делает это открытие важным для подготовки к будущим пандемиям.

Что узнали ученые?

Ученые из университетов Базеля и Цюриха впервые реконструировали швейцарский геном вируса гриппа 1918 года. Для этого они использовали образец ткани легких, который хранился в формалине более 100 лет в медицинской коллекции Цюрихского университета. Этот образец принадлежал 18-летнему пациенту, который умер в Цюрихе в июле 1918 года, во время первой волны пандемии, пишет 24 Канал со ссылкой на оригинальное исследование, опубликованное в журнале BMC Biology.

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Исследование показало, что вирус на момент появления в Швейцарии уже имел ключевые черты для заражения людей. Сравнив швейцарский геном с ранее расшифрованными геномами из США и Германии, ученые обнаружили три важнейшие адаптации:

Две мутации делали вирус более устойчивым к противовирусным компонентам иммунной системы человека. Это является важным барьером, мешающим передаче вирусов птичьего гриппа от животных к людям.

Третья мутация касалась белка в мембране вируса, что улучшало его способность связываться с рецепторами в клетках человека. Это делало вирус более устойчивым и инфекционным.

Это первый случай, когда мы имеем доступ к геному гриппа времен пандемии 1918–1920 годов в Швейцарии. Это открывает новое понимание динамики того, как вирус адаптировался в Европе в начале пандемии,

– говорит автор исследования Верена Шюнеманн, профессор Базельского университета.

В отличие от аденовирусов, которые вызывают простуду и состоят из стабильной ДНК, вирусы гриппа несут свою генетическую информацию в виде РНК, которая распадается гораздо быстрее. Старая РНК сохраняется в течение длительного времени только при очень специфических условиях. Именно поэтому ученые разработали новый метод, чтобы улучшить способность восстанавливать фрагменты РНК из таких образцов, как столетние легкие в формалине. Этот новый метод теперь можно использовать для реконструкции других геномов старых и даже древних РНК-вирусов, что позволит исследователям проверять подлинность восстановленных фрагментов РНК

Это открытие имеет большое значение, поскольку пандемия испанского гриппа, по разным данным, унесла жизни от 17 до 100 миллионов людей во всем мире, но до сих пор было мало известно о том, как вирус менялся и адаптировался на протяжении своего распространения. Понимание эволюции вирусов прошлого является решающим для разработки целевых контрмер против будущих эпидемий.

Что известно об испанском гриппе?

Пандемия гриппа 1918-1920 годов, известная как "испанка", стала одной из самых смертоносных в истории человечества. По оценкам, вирус инфицировал около трети населения планеты.

Название "испанский грипп" на самом деле является ошибочным. Пандемия вспыхнула в конце Первой мировой войны, и страны, воевавшие, ввели цензуру, чтобы не деморализовать войска и население. Испания же, будучи нейтральной страной, свободно сообщала о вспышке болезни, из-за чего сложилось ложное впечатление, будто эпицентр пандемии находится именно там.

Точное место происхождения вируса до сих пор остается предметом дискуссий. Существуют несколько основных гипотез:

США. Наиболее вероятным местом происхождения считается округ Гаскелл в штате Канзас, где в январе 1918 года была зафиксирована вспышка. Первый официально зарегистрированный случай произошел 4 марта 1918 года в военном лагере Фанстон в Канзасе.

Китай. Некоторые историки предполагают, что вирус мог возникнуть в Китае в 1917 году и распространиться по миру вместе с китайскими рабочими, которых мобилизовали для работы в тылу британских и французских войск.

Франция. Еще одна теория связывает происхождение пандемии с британским военным лагерем во Франции, где в 1916 году вспыхнула болезнь, которую называли "гнойным бронхитом", симптомы которой были похожи на грипп 1918 года.

Пандемия проходила тремя основными волнами:

Первая волна (весна 1918 года). Началась в марте 1918 года и была относительно мягкой. Симптомы напоминали обычный грипп.

Вторая волна (осень 1918 года). Была самой смертоносной. Вирус мутировал и стал намного опаснее. Глобальное перемещение войск в конце Первой мировой войны способствовало его быстрому распространению.

Третья волна (зима-весна 1919 года). Эта волна была менее смертоносной, чем вторая, и постепенно угасла.

В отличие от сезонного гриппа, который опасен для детей и пожилых людей, "испанка" имела чрезвычайно высокий уровень смертности среди здоровых молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Это считается уникальной особенностью этой пандемии. Одной из причин такой высокой летальности у молодых людей ученые называют цитокиновый шторм – чрезмерную реакцию иммунной системы, которая приводила к разрушению собственных тканей организма, особенно легких.

Симптомы болезни были крайне тяжелыми и нетипичными, из-за чего ее сначала путали с денге, холерой или тифом. Начальные симптомы включали боль в горле, головную боль, озноб, высокую температуру до 40 градусов, усталость и сухой кашель. Тяжелые симптомы развивались стремительно. У пациентов возникала пневмония, которая часто становилась причиной смерти. Характерным признаком была кожа синеватого оттенка из-за недостатка кислорода, что начиналось с пятен на скулах и быстро распространялось на все лицо и конечности. Другие осложнения включали кровотечения из носа, рта, ушей, желудка и кишечника. Легкие наполнялись жидкостью, что приводило к удушью.

Поскольку антибиотиков для лечения вторичных бактериальных инфекций и вакцин против гриппа тогда не существовало, меры борьбы сводились к карантину, изоляции, личной гигиены и ограничению публичных собраний.