Спутник зафиксировал гигантский разлом на границе США и Канады: что это значит

На замерзшей поверхности озера Эри за несколько часов образовалась гигантская трещина длиной до 128 километров. Спутник NOAA зафиксировал момент появления разлома, который пересек почти все озеро на фоне рекордного уровня ледяного покрова.

Озеро Эри, одно из пяти Великих озер на границе США и Канады, в течение последних недель почти полностью покрылось льдом. Из-за устойчивых морозов площадь льда резко возросла – с менее чем 2 процентов 14 января 2026 года года до почти 85 процентов уже 21 января. По данным Лаборатории экологических исследований Великих озер NOAA, в конце месяца показатель превысил 95 процентов и приблизился к редкому полному замерзанию. Об этом пишет IFLscience.

Смотрите также Новая аномалия: как собаки в Украине эволюционировали под влиянием боевых действий

Почему лед треснул несмотря на почти полное замерзание?

Впрочем, 8 февраля спутник GOES19 зафиксировал появление огромной трещины на поверхности льда. Менее чем за четыре часа разлом протянулся примерно на 128 километров – от Порт-Бервелла в Канаде до района вблизи Кливленда в штате Огайо.

Подобные трещины могут возникать по разным причинам, но чаще всего их связывают с термическим напряжением. Когда температура резко меняется, лед быстро расширяется или сжимается, что и приводит к разрывам в его структуре.

Несмотря на масштабный разлом, это не обязательно означает, что озеро начало скресать. По оценкам синоптиков AccuWeather, при сохранении сильных морозов Эри еще может достичь 100-процентного ледяного покрова. В то же время важную роль играет ветер: мощные порывы способны разбивать лед и мешать формированию сплошного слоя. Прогнозы на середину февраля предусматривают некоторое повышение температуры, поэтому окно для рекордного полного замерзания может закрываться.

Такие условия случаются нечасто, хотя и не являются беспрецедентными. С начала наблюдений в 1970-х годах поверхность озера полностью замерзала трижды, последний раз – в феврале 1996 года. В то же время к почти полному покрову Эри подходило не раз, в частности в 2025, 2018, 2015, 2014 и 2011 годах.

Каждую зиму толстый слой льда превращает части озера в пространство для отдыха – здесь занимаются подледной рыбалкой, играют в хоккей, катаются на лыжах и снегоходах. Однако появление такой масштабной трещины напоминает, что озеро остается динамичной и потенциально опасной средой. Местные власти призывают быть особенно осторожными всех, кто выходит на лед.

Среди Великих озер именно Эри замерзает чаще всего. Из-за относительно небольшой глубины оно быстрее покрывается льдом и обычно имеет наибольший процент ледового покрова.

Зимой озеро также влияет на погоду из-за явления, известное как снег озерного эффекта. Когда холодный и сухой арктический воздух проходит над относительно теплой водой, он насыщается влагой и теплом. Потоки поднимаются в атмосферу, а затем, достигнув холодной суши на подветренных берегах, теряют температуру и высвобождают значительные объемы снега. Именно поэтому города вроде Баффало в штате Нью-Йорк или Эри в Пенсильвании часто страдают от обильных снегопадов.

Когда же озеро полностью замерзает, этот природный механизм фактически останавливается – ледяной покров препятствует испарению, и так называемая снежная машина выключается.