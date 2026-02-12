Озеро Эри, одно из пяти Великих озер на границе США и Канады, в течение последних недель почти полностью покрылось льдом. Из-за устойчивых морозов площадь льда резко возросла – с менее чем 2 процентов 14 января 2026 года года до почти 85 процентов уже 21 января. По данным Лаборатории экологических исследований Великих озер NOAA, в конце месяца показатель превысил 95 процентов и приблизился к редкому полному замерзанию. Об этом пишет IFLscience.

Почему лед треснул несмотря на почти полное замерзание?

Впрочем, 8 февраля спутник GOES19 зафиксировал появление огромной трещины на поверхности льда. Менее чем за четыре часа разлом протянулся примерно на 128 километров – от Порт-Бервелла в Канаде до района вблизи Кливленда в штате Огайо.

Подобные трещины могут возникать по разным причинам, но чаще всего их связывают с термическим напряжением. Когда температура резко меняется, лед быстро расширяется или сжимается, что и приводит к разрывам в его структуре.

Несмотря на масштабный разлом, это не обязательно означает, что озеро начало скресать. По оценкам синоптиков AccuWeather, при сохранении сильных морозов Эри еще может достичь 100-процентного ледяного покрова. В то же время важную роль играет ветер: мощные порывы способны разбивать лед и мешать формированию сплошного слоя. Прогнозы на середину февраля предусматривают некоторое повышение температуры, поэтому окно для рекордного полного замерзания может закрываться.

Такие условия случаются нечасто, хотя и не являются беспрецедентными. С начала наблюдений в 1970-х годах поверхность озера полностью замерзала трижды, последний раз – в феврале 1996 года. В то же время к почти полному покрову Эри подходило не раз, в частности в 2025, 2018, 2015, 2014 и 2011 годах.

Каждую зиму толстый слой льда превращает части озера в пространство для отдыха – здесь занимаются подледной рыбалкой, играют в хоккей, катаются на лыжах и снегоходах. Однако появление такой масштабной трещины напоминает, что озеро остается динамичной и потенциально опасной средой. Местные власти призывают быть особенно осторожными всех, кто выходит на лед.

Среди Великих озер именно Эри замерзает чаще всего. Из-за относительно небольшой глубины оно быстрее покрывается льдом и обычно имеет наибольший процент ледового покрова.

Зимой озеро также влияет на погоду из-за явления, известное как снег озерного эффекта. Когда холодный и сухой арктический воздух проходит над относительно теплой водой, он насыщается влагой и теплом. Потоки поднимаются в атмосферу, а затем, достигнув холодной суши на подветренных берегах, теряют температуру и высвобождают значительные объемы снега. Именно поэтому города вроде Баффало в штате Нью-Йорк или Эри в Пенсильвании часто страдают от обильных снегопадов.

Когда же озеро полностью замерзает, этот природный механизм фактически останавливается – ледяной покров препятствует испарению, и так называемая снежная машина выключается.