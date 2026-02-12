Озеро Ері, одне з п’яти Великих озер на кордоні США та Канади, протягом останніх тижнів майже повністю вкрилося кригою. Через стійкі морози площа льоду різко зросла – з менш ніж 2 відсотків 14 січня 2026 року до майже 85 відсотків уже 21 січня. За даними Лабораторії екологічних досліджень Великих озер NOAA, наприкінці місяця показник перевищив 95 відсотків і наблизився до рідкісного повного замерзання. Про це пише IFLscience.

Чому лід тріснув попри майже повне замерзання?

Втім, 8 лютого супутник GOES19 зафіксував появу величезної тріщини на поверхні льоду. Менш ніж за чотири години розлом простягнувся приблизно на 128 кілометрів – від Порт-Бервелла в Канаді до району поблизу Клівленда в штаті Огайо.

Подібні тріщини можуть виникати з різних причин, але найчастіше їх пов’язують із термічним напруженням. Коли температура різко змінюється, лід швидко розширюється або стискається, що й призводить до розривів у його структурі.

Попри масштабний розлом, це не обов’язково означає, що озеро почало скресати. За оцінками синоптиків AccuWeather, за збереження сильних морозів Ері ще може досягти 100-відсоткового крижаного покриву. Водночас важливу роль відіграє вітер: потужні пориви здатні розбивати лід і заважати формуванню суцільного шару. Прогнози на середину лютого передбачають певне підвищення температури, тож вікно для рекордного повного замерзання може закриватися.

Такі умови трапляються нечасто, хоча й не є безпрецедентними. Від початку спостережень у 1970-х роках поверхня озера повністю замерзала тричі, востаннє – у лютому 1996 року. Водночас до майже повного покриву Ері підходило не раз, зокрема у 2025, 2018, 2015, 2014 та 2011 роках.

Щозими товстий шар льоду перетворює частини озера на простір для відпочинку – тут займаються підлідною риболовлею, грають у хокей, катаються на лижах і снігоходах. Однак поява такої масштабної тріщини нагадує, що озеро залишається динамічним і потенційно небезпечним середовищем. Місцева влада закликає бути особливо обережними всіх, хто виходить на лід.

Серед Великих озер саме Ері замерзає найчастіше. Через відносно невелику глибину воно швидше вкривається кригою та зазвичай має найбільший відсоток льодового покриву.

Взимку озеро також впливає на погоду через явище, відоме як сніг озерного ефекту. Коли холодне й сухе арктичне повітря проходить над відносно теплішою водою, воно насичується вологою і теплом. Потоки піднімаються в атмосферу, а згодом, досягнувши холоднішої суші на підвітряних берегах, втрачають температуру й вивільняють значні обсяги снігу. Саме тому міста на кшталт Баффало в штаті Нью-Йорк або Ері в Пенсильванії часто потерпають від рясних снігопадів.

Коли ж озеро повністю замерзає, цей природний механізм фактично зупиняється – крижаний покрив перешкоджає випаровуванню, і так звана снігова машина вимикається.