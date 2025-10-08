Google делает щедрый подарок украинским студентам: бесплатный ИИ и хранилище
- Google запускает инициативу для украинских студентов, предоставляя бесплатный доступ к инструментам искусственного интеллекта и 2 ТБ облачного хранилища.
- Студенты могут зарегистрироваться до 9 декабря 2025 года, а Google проведет бесплатный вебинар для максимально эффективного использования предоставленных инструментов.
Компания Google запустила масштабную образовательную инициативу для поддержки украинской молодежи. В ее рамках студенты получат уникальную возможность бесплатно пользоваться передовыми технологиями искусственного интеллекта, что открывает новые горизонты для обучения, научных исследований и карьерного роста.
Что получат украинские студенты?
В рамках новой программы, реализованной при поддержке Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки Украины, студенты в возрасте от 18 лет смогут на целый год получить бесплатную подписку на пакет инструментов Google AI. Это предложение призвано предоставить молодым специалистам доступ к мощным технологиям, которые помогут им стать более конкурентоспособными на рынке труда будущего, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
В бесплатный пакет входит ряд сервисов:
- Gemini 2.5 Pro. Это последняя версия чат-бота с неограниченными возможностями, которая помогает решать сложные учебные задачи, писать эссе и анализировать изображения.
- Deep Research. Мощный инструмент для глубокого анализа и структурирования данных из сотен источников. Он способен самостоятельно создавать структурированные отчеты, что значительно экономит время при написании курсовых или научных работ.
- NotebookLM. Персональный ИИ-ассистент для организации знаний, конспектов и идей. Обновленная версия позволяет работать с большим объемом мультимедийных материалов, включая аудио- и видеоанализ. Ранее мы писали о том, как пользоваться NotebookLM и почему он является одним из лучших сервисов современности для обучения.
- Veo 3. Креативный инструмент, превращающий текстовые описания или изображения в короткие 8-секундные видеоролики со звуком. Это пригодится при создании презентаций и учебных проектов.
- Jules. Специализированный ИИ-помощник для студентов IT-специальностей. Он помогает писать код, исправлять ошибки в коде и разрабатывать новые программные функции.
- 2 терабайта облачного хранилища. Каждый участник программы получит значительный объем дополнительного места на Google Диске, Gmail и Google Фото для хранения всех необходимых файлов, проектов и документов.
Чтобы научиться учиться
Чтобы воспользоваться этой возможностью, студентам необходимо заполнить специальную регистрационную форму до 9 декабря 2025 года включительно. После успешной регистрации на электронную почту придет письмо с подтверждением и подробной инструкцией для активации подписки, пишет Министерство образования и науки Украины.
Кроме того, чтобы помочь студентам максимально эффективно использовать новые инструменты, Google проведет бесплатный практический онлайн-вебинар "Gemini Академия для студентов". Мероприятие состоится 21 октября в 17:00. Во время сессии эксперты компании расскажут, как применять искусственный интеллект для конспектирования лекций, подготовки к экзаменам и реализации исследовательских проектов.