Компанія Google запустила масштабну освітню ініціативу для підтримки української молоді. В її межах студенти отримають унікальну можливість безкоштовно користуватися передовими технологіями штучного інтелекту, що відкриває нові горизонти для навчання, наукових досліджень і кар'єрного зростання.

Що отримають українські студенти?

У рамках нової програми, реалізованої за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки України, студенти віком від 18 років зможуть на цілий рік отримати безоплатну підписку на пакет інструментів Google AI. Ця пропозиція покликана надати молодим фахівцям доступ до потужних технологій, які допоможуть їм стати більш конкурентоспроможними на ринку праці майбутнього, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

До безплатного пакету входить низка сервісів:

Gemini 2.5 Pro . Це остання версія чат-бота з необмеженими можливостями, яка допомагає розв'язувати складні навчальні завдання, писати есе та аналізувати зображення.

. Це остання версія чат-бота з необмеженими можливостями, яка допомагає розв'язувати складні навчальні завдання, писати есе та аналізувати зображення. Deep Research . Потужний інструмент для глибокого аналізу та структурування даних із сотень джерел. Він здатний самостійно створювати структуровані звіти, що значно економить час під час написання курсових чи наукових робіт.

. Потужний інструмент для глибокого аналізу та структурування даних із сотень джерел. Він здатний самостійно створювати структуровані звіти, що значно економить час під час написання курсових чи наукових робіт. NotebookLM . Персональний ШІ-асистент для організації знань, конспектів та ідей. Оновлена версія дозволяє працювати з уп'ятеро більшим обсягом мультимедійних матеріалів, включаючи аудіо- та відеоаналіз. Раніше ми писали про те, як користуватися NotebookLM і чому він є одним із найкращих сервісів сучасності для навчання.

. Персональний ШІ-асистент для організації знань, конспектів та ідей. Оновлена версія дозволяє працювати з уп'ятеро більшим обсягом мультимедійних матеріалів, включаючи аудіо- та відеоаналіз. Раніше ми писали про те, як користуватися NotebookLM і чому він є одним із найкращих сервісів сучасності для навчання. Veo 3 . Креативний інструмент, що перетворює текстові описи або зображення на короткі 8-секундні відеоролики зі звуком. Це стане у пригоді під час створення презентацій та навчальних проєктів.

. Креативний інструмент, що перетворює текстові описи або зображення на короткі 8-секундні відеоролики зі звуком. Це стане у пригоді під час створення презентацій та навчальних проєктів. Jules . Спеціалізований ШІ-помічник для студентів IT-спеціальностей. Він допомагає писати код, виправляти помилки в коді та розробляти нові програмні функції.

. Спеціалізований ШІ-помічник для студентів IT-спеціальностей. Він допомагає писати код, виправляти помилки в коді та розробляти нові програмні функції. 2 терабайти хмарного сховища. Кожен учасник програми отримає значний обсяг додаткового місця на Google Диску, Gmail та Google Фото для зберігання всіх необхідних файлів, проєктів та документів.

Щоб навчитися вчитися

Щоб скористатися цією можливістю, студентам необхідно заповнити спеціальну реєстраційну форму до 9 грудня 2025 року включно. Після успішної реєстрації на електронну пошту надійде лист із підтвердженням та детальною інструкцією для активації підписки, пише Міністерство освіти і науки України.

Крім того, щоб допомогти студентам максимально ефективно використовувати нові інструменти, Google проведе безкоштовний практичний онлайн-вебінар "Gemini Академія для студентів". Захід відбудеться 21 жовтня о 17:00. Під час сесії експерти компанії розкажуть, як застосовувати штучний інтелект для конспектування лекцій, підготовки до іспитів та реалізації дослідницьких проєктів.