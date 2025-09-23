Подразделение Google DeepMind представило Genie 3 – модель искусственного интеллекта, которая способна превращать текстовые и визуальные подсказки в динамические трехмерные миры. Технология может стать прорывом для гейминга и обучения ИИ, ведь предлагает интерактивность, недостижимую для конкурентов.

Genie 3 – это новая разработка DeepMind, что строит полностью интерактивные 3D-среды в реальном времени. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Чем особенный Genie 3 и почему он отличается от ChatGPT?

Пользователю достаточно написать несколько предложений, чтобы за секунды увидеть на экране мир с водой, освещением и другими эффектами. Модель работает в 720p с частотой 24 кадра в секунду, поддерживая эти параметры несколько минут подряд. Фактически, это "мгновенная видеоигра" с неограниченными возможностями для экспериментов.

Разработчики отмечают, что Genie 3 выросла из многолетних экспериментов DeepMind в гейминге. Генеральный директор компании Демис Хассабис упомянул в подкасте "Google AI: Release Notes", что нынешние "мыслящие модели" перекликаются с ранними проектами AlphaGo и AlphaZero. Тогда искусственный интеллект одержал победу над чемпионом мира по игре Go и самостоятельно освоил шахматы и сеги.

В отличие от OpenAI, которое имеет текстово-визуальные инструменты вроде Sora, но они генерируют только короткие видео, Google делает ставку на интерактивность. Genie 3 создает среды, где могут взаимодействовать как игроки, так и виртуальные агенты. Это открывает путь к развитию NPC, которые будут вести себя менее предсказуемо, реагируя на действия пользователя и изменения окружающего мира.

Фото DeepMind

Для игровой индустрии такая технология может означать революцию. Вместо месяцев и лет разработки миры, города или транспортные средства могут появляться за считанные часы. Это позволит студиям больше внимания уделять сюжету и персонажам. Более того, симуляторы такого типа могут стать фундаментом для создания общего искусственного интеллекта – систем, которые мыслят и прогнозируют события на уровне человека.

Несмотря на неопределенность относительно долгосрочных последствий, уже понятно: идея "мгновенного миростроительства" стала реальностью и может радикально изменить не только гейминг, но и подходы к обучению и развитию искусственного интеллекта.

Игры могут улучшать психическое здоровье?

Пока Google учит ИИ создавать игровые миры, новые научные данные свидетельствуют, что игры в виртуальной и дополненной реальности могут снижать чувство одиночества и положительно влиять на психическое здоровье. Исследование показало, что социальные контакты в VR и AR средах помогают игрокам чувствовать себя лучше.

Исследователи отмечают, что аватары, живое общение и невербальные сигналы в виртуальных играх создают ощущение присутствия с другими игроками. Это превращает игру в более социальный опыт. В то же время ученые отмечают: VR и AR не могут стать универсальным решением для всех, кто имеет проблемы с психическим здоровьем. Однако для многих пользователей такой формат может иметь терапевтический эффект.