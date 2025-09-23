Підрозділ Google DeepMind презентував Genie 3 – модель штучного інтелекту, яка здатна перетворювати текстові та візуальні підказки на динамічні тривимірні світи. Технологія може стати проривом для геймінгу й навчання ШІ, адже пропонує інтерактивність, недосяжну для конкурентів.

Genie 3 – це нова розробка DeepMind, що будує повністю інтерактивні 3D-середовища у реальному часі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BGR.

Чим особливий Genie 3 і чому він відрізняється від ChatGPT?

Користувачу достатньо написати кілька речень, аби за секунди побачити на екрані світ із водою, освітленням та іншими ефектами. Модель працює у 720p з частотою 24 кадри на секунду, підтримуючи ці параметри кілька хвилин поспіль. Фактично, це "миттєва відеогра" з необмеженими можливостями для експериментів.

Розробники наголошують, що Genie 3 виросла з багаторічних експериментів DeepMind у геймінгу. Генеральний директор компанії Деміс Хассабіс згадав у подкасті "Google AI: Release Notes", що нинішні "мислячі моделі" перегукуються з ранніми проєктами AlphaGo та AlphaZero. Тоді штучний інтелект здобув перемогу над чемпіоном світу з гри Go та самостійно освоїв шахи й сьогі.

На відміну від OpenAI, яке має текстово-візуальні інструменти на кшталт Sora, але вони генерують лише короткі відео, Google робить ставку на інтерактивність. Genie 3 створює середовища, де можуть взаємодіяти як гравці, так і віртуальні агенти. Це відкриває шлях до розвитку NPC, які поводитимуться менш передбачувано, реагуючи на дії користувача та зміни навколишнього світу.

Для ігрової індустрії така технологія може означати революцію. Замість місяців і років розробки світи, міста чи транспортні засоби можуть з'являтися за лічені години. Це дозволить студіям більше уваги приділяти сюжету та персонажам. Більше того, симулятори такого типу можуть стати фундаментом для створення загального штучного інтелекту – систем, які мислять і прогнозують події на рівні людини.

Попри невизначеність щодо довгострокових наслідків, уже зрозуміло: ідея "миттєвого світобудування" стала реальністю й може радикально змінити не лише геймінг, а й підходи до навчання та розвитку штучного інтелекту.

Ігри можуть покращувати психічне здоров'я?

Поки Google вчить ШІ створювати ігрові світи, нові наукові дані свідчать, що ігри у віртуальній та доповненій реальності можуть знижувати відчуття самотності й позитивно впливати на психічне здоров'я. Дослідження показало, що соціальні контакти у VR та AR середовищах допомагають гравцям відчувати себе краще.

Дослідники відзначають, що аватари, живе спілкування та невербальні сигнали у віртуальних іграх створюють відчуття присутності з іншими гравцями. Це перетворює гру на більш соціальний досвід. Водночас науковці наголошують: VR та AR не можуть стати універсальним рішенням для всіх, хто має проблеми з психічним здоров’ям. Однак для багатьох користувачів такий формат може мати терапевтичний ефект.