4 сентября часть пользователей столкнулись со сбоями в работе сервисов Google, в частности поисковой системы и YouTube.

Почему не работают Google и YouTube?

Сейчас информации о сбое немного. Известно, что больше всего жалоб на проблемы с работой самого Google. Пользователи не могут воспользоваться поиском. Также есть сообщения о проблемах с Gmail, пишет 24 Канал.

На данный момент уже сотни пользователей оставили сообщение о недоступности сервисов Google. Большинство указывают на неработающий поиск, некоторые же даже не могут войти в свою учетную запись.



Сбой в Google / Скриншот 24 Канала

Компания пока не комментировала сбой.

Напомним, последний крупный сбой в Google случился 12 июня 2025 года. Тогда не работал ряд популярных сервисов, таких как Spotify, Discord, Facebook, Twitch, Amazon, Cloudflare, Instagram и другие, а не только сайты Google. Ни одна из компаний не объяснила причины.