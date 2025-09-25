Google представила экспериментальный сервис Mixboard –это инструмент для создания визуальных концепций, который сочетает классические мудборды с генеративным ИИ. Пользователи могут строить коллажи с картинками, цветными палитрами и текстами, управляя процессом с помощью простых подсказок.

Mixboard создан как "AI-powered creative playground" – пространство, где искусственный интеллект помогает генерировать визуальные идеи. В отличие от Pinterest или Canva, этот сервис опирается на активное сотворчество с ИИ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Google.

Что такое Mixboard и как он работает?

Пользователь начинает с почти пустого полотна и строки для запросов: достаточно ввести описание вроде "уютный минималистичный домашний офис" или ""ретро настольная игра в космическом стиле", и Mixboard сформирует готовый набор картинок, цветовых палитр и примеров текста.

В основе Mixboard работает генератор изображений Google Nano Banana, который ранее стал известным благодаря 3D-фигуркам. В новом формате он позволяет менять стиль или настроение готовой композиции с помощью простых подсказок на языке. Можно также загружать собственные изображения, редактировать их в рамках сервиса, сочетать с шаблонами или создавать доски "с нуля". Если результат оказался не совсем удачным, Mixboard позволяет сгенерировать варианты "more like this" или полностью пересобрать композицию.

Таким образом, Mixboard становится чем-то средним между визуальным редактором и ИИ-ассистентом: он помогает быстро исследовать стили, экспериментировать с идеями и совершенствовать творческие концепты, которые раньше требовали бы больше времени и инструментов.

Какая новая подписка от Google будет доступна в Украине?

Компания Google делает свои инструменты на базе искусственного интеллекта доступными для более широкой аудитории. Недавно географию новой бюджетной подписки AI Plus была расширена еще на 40 стран. В этот перечень вошла и Украина, что открывает для пользователей новые возможности работы с передовыми технологиями компании за значительно меньшую цену.

В Украине цена сейчас предлагается на уровне 114,99 гривны за месяц в течение первых 6 месяцев. После этого придется платить 224,99 гривны. Это значительно меньше, чем подписка Pro, которая предлагается за 909,99 гривны (предоставляет 2 терабайта хранилища), или Ultra, за которую просят бешеные 11 399,99 гривны или 5 699,99 за первые 5 месяцев (предоставляет 30 терабайтов хранилища).