Google представила експериментальний сервіс Mixboard – це інструмент для створення візуальних концепцій, який поєднує класичні мудборди з генеративним ШІ. Користувачі можуть будувати колажі з картинками, кольоровими палітрами та текстами, керуючи процесом за допомогою простих підказок.

Mixboard створений як "AI-powered creative playground" – простір, де штучний інтелект допомагає генерувати візуальні ідеї. На відміну від Pinterest чи Canva, цей сервіс спирається на активне співтворення з ШІ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на блог Google.

Що таке Mixboard і як він працює?

Користувач починає з майже порожнього полотна та рядка для запитів: достатньо ввести опис на кшталт "затишний мінімалістичний домашній офіс" чи "ретро настільна гра у космічному стилі", і Mixboard сформує готовий набір картинок, кольорових палітр та прикладів тексту.

В основі Mixboard працює генератор зображень Google Nano Banana, який раніше став відомим завдяки 3D-фігуркам. У новому форматі він дозволяє змінювати стиль чи настрій готової композиції за допомогою простих підказок мовою. Можна також завантажувати власні зображення, редагувати їх у межах сервісу, поєднувати з шаблонами чи створювати дошки "з нуля". Якщо результат виявився не зовсім вдалим, Mixboard дає змогу згенерувати варіанти "more like this" або повністю перезібрати композицію.

Таким чином, Mixboard стає чимось середнім між візуальним редактором і ШІ-асистентом: він допомагає швидко досліджувати стилі, експериментувати з ідеями та вдосконалювати творчі концепти, які раніше вимагали б більше часу та інструментів.

Яка нова підписка від Google буде доступна в Україні?

Компанія Google робить свої інструменти на базі штучного інтелекту доступнішими для ширшої аудиторії. Нещодавно географію нової бюджетної підписки AI Plus було розширено ще на 40 країн. До цього переліку увійшла й Україна, що відкриває для користувачів нові можливості роботи з передовими технологіями компанії за значно меншу ціну.

В Україні ціна зараз пропонується на рівні 114,99 гривні за місяць протягом перших 6 місяців. Після цього доведеться платити 224,99 гривні. Це значно менше, ніж підписка Pro, яка пропонується за 909,99 гривні (надає 2 терабайти сховища), або Ultra, за яку просять скажені 11 399,99 гривні або 5 699,99 за перші 5 місяців (надає 30 терабайтів сховища).