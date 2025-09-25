Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5. Именно этот процессор станет основой для будущих топовых смартфонов Samsung, Xiaomi, OnePlus, Honor и других брендов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на презентацию Snapdragon Summit.

Смотрите также Android на ноутбуках: что известно о секретном проекте Google

Какие изменения ожидают владельцев Android-флагманов?

Компания заявляет, что новый чип является самым быстрым мобильным CPU в мире, но главные инновации касаются конкретных функций.

Персонализированный ИИ

Главной новацией стал агент Personal Scribe – встроенный ассистент на основе ИИ, работающий благодаря новому Sensing Hub. Он анализирует поведение пользователя и предлагает решения, которые помогут экономить время. Например, может рекомендовать перенести второстепенные встречи или оптимизировать ежедневные задачи. В отличие от сторонних ассистентов, эта система интегрирована на уровне самого чипа, что делает опыт максимально персональным.



Главной новацией стал агент – встроенный ассистент на основе ИИ, работающий благодаря новому Sensing Hub. Он анализирует поведение пользователя и предлагает решения, которые помогут экономить время. Например, может рекомендовать перенести второстепенные встречи или оптимизировать ежедневные задачи. В отличие от сторонних ассистентов, эта система интегрирована на уровне самого чипа, что делает опыт максимально персональным. Профессиональные камеры и видео

Snapdragon 8 Elite Gen 5 стал первой мобильной платформой с поддержкой Advanced Professional Video Codec . Это позволяет записывать HDR-видео высокой четкости с минимальными потерями при редактировании. Также чип получил технологию Snapdragon Audio Sense с функциями отсечения ветра, аудиозумом и записью HDR-звука в 24-битном формате. Таким образом, пользователи смогут создавать контент профессионального качества без дополнительных микрофонов.



Snapdragon 8 Elite Gen 5 стал первой мобильной платформой с поддержкой . Это позволяет записывать HDR-видео высокой четкости с минимальными потерями при редактировании. Также чип получил технологию с функциями отсечения ветра, аудиозумом и записью HDR-звука в 24-битном формате. Таким образом, пользователи смогут создавать контент профессионального качества без дополнительных микрофонов. Улучшенный звук и подключение

Для воспроизведения Qualcomm представила XPAN – технологию, позволяющую подключать наушники не через Bluetooth, а напрямую по Wi-Fi. Это обеспечивает более стабильное соединение и поддержку lossless-аудио в формате 24-бит/96 кГц. Пользователи смогут слушать музыку с максимальным качеством, получать звонки и взаимодействовать с ИИ даже на расстоянии от смартфона.

Таким образом, Snapdragon 8 Elite Gen 5 делает ставку не только на производительность, но и на полноценный мультимедийный и персонализированный опыт, который станет стандартом для Android-флагманов уже со следующего года.

Как китайский прорыв в 6G позволит получить файл размером 50 гигабайт всего за 1,4 секунды?

Китайский телекоммуникационный гигант China Mobile сделал значительный шаг в развитии мобильной связи шестого поколения. Компания провела успешные испытания, которые демонстрируют колоссальный потенциал новой технологии и ее преимущества над существующим стандартом 5G.

Этот прорыв стал возможным благодаря развертыванию первой в мире маломасштабной тестовой сети 6G, которая сейчас насчитывает всего 10 базовых станций. Но кроме наземных испытаний, China Mobile активно осваивает и космическое пространство. Компания успешно запустила на низкую околоземную орбиту (около 500 километров) первый в мире спутник для тестирования архитектуры 6G. Этот проект, разработан совместно с Китайской академией наук, направлен на создание интегрированной системы космической и наземной связи.