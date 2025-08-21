Google представляет серию смартфонов Pixel 10: что известно о характеристиках и функциях новинок
- Google представляет серию смартфонов Pixel 10 с улучшенным чипом Tensor G5, что обеспечивает прирост производительности и предоставляет более 20 новых функций искусственного интеллекта.
- Линейка включает модели Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и 10 Pro Fold, с различными улучшениями в дисплеях, камерах, батареи и беспроводной зарядке.
- Pixel 10 Pro Fold имеет новый шарнир, более прочный дисплей и рейтинг IP68.
- Цены на модели варьируются от 799 до 1799 долларов.
Google официально представил новую серию смартфонов Pixel 10 на Made by Google. Эти флагманские устройства оснащены усовершенствованным чипом Tensor G5, который поддерживает расширенные функции искусственного интеллекта, а также предлагают улучшенные дисплеи, увеличенные батареи и поддержку беспроводной зарядки Qi2. Линейка включает Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и 10 Pro Fold. Детали о смартфонах.
Что нового в серии Pixel 10?
Новая серия Google Pixel 10 является скорее постепенной эволюцией, а не революцией. Она сосредоточена на внутренних усовершенствованиях и программных инновациях. Все смартфоны работают на базе Tensor G5 – крупнейшего обновления фирменного процессора Google. Этот чип, который теперь производит TSMC на базе собственного трехнанометрового техпроцесса, обеспечивает прирост производительности центрального процессора на 34% и графического процессора на 60%, что значительно улучшает работу приложений, воспроизведение ОС и взаимодействие с искусственным интеллектом. Tensor G5 также поддерживает новейшую модель Gemini Nano от DeepMind, которая работает в 2,6 раза быстрее и в 2 раза эффективнее, чем на Tensor G4, пишет 24 Канал.
Благодаря Tensor G5, серия Pixel 10 предлагает более 20 новых функций искусственного интеллекта. Среди них:
- Magic Cue – проактивные подсказки, появляющиеся в реальном времени в различных приложениях, например, отображая информацию о рейсе во время звонка авиакомпании.
- Camera Coach – функция, помогающая пользователям делать лучшие фотографии, предлагая оптимальные углы, освещения и режимы съемки прямо во время фотографирования.
- Voice Translate – перевод телефонных разговоров в реальном времени с имитацией голоса собеседника.
- Take a Message – предоставляет транскрипции пропущенных звонков и определяет дальнейшие действия.
- Pixel Journal – цифровой дневник с подсказками от искусственного интеллекта для записи ваших мыслей и отслеживания прогресса.
- Gboard Smart Edit – инструменты для исправления орфографии, грамматики, пунктуации, а также перефразирования текстов.
- Auto Best Take – автоматически выбирает лучшие выражения лица на групповых фотографиях, анализируя до 150 снимков.
Дисплеи и дизайн
Серия Pixel 10 Pro имеет более яркие дисплеи Super Actua с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость достигает 3300 нит в пике или 2200 нит в HDR, что на 10% больше, чем у Pixel 9 Pro. Базовая модель Pixel 10 также получила повышение яркости до 3000 нит в пике.
Дизайн смартфонов в целом остался неизменным, с незначительными доработками. Модели Pro имеют глянцевую рамку, тогда как базовая Pixel 10 – матовую. Серия Pro доступна в цветах Moonstone, Jade, Porcelain и Obsidian, а Pixel 10 – в Obsidian, Frost, Lemongrass и Indigo.
Pixel 10 Pro Fold получил новый безредукторный шарнир, который в два раза прочнее и рассчитан на более 10 лет складывания. Впервые для складных устройств он имеет рейтинг водо- и пыленепроницаемости IP68. Внутренний 8-дюймовый дисплей Super Actua Flex стал еще прочнее благодаря сверхтонкому стеклу и двум слоям защитной пленки.
Вся линейка Pixel 10 / Фото Сэм Резерфорд / Engadget
Камеры
Серия Pixel 10 продолжает традицию Google создавать смартфоны с прекрасными камерами. Усовершенствованный процессор обработки изображений (ISP) обеспечивает лучшее качество видео, особенно в условиях низкого освещения. Все модели теперь записывают 10-битное видео по умолчанию в разрешении 1080p и 4K30.
Камеры Pixel 10 и Pixel 10 Pro/Pro XL / Фото Сэм Резерфорд/Engadget
Базовая модель Pixel 10
- Впервые получила тройную заднюю камеру.
- Она включает 48-мегапиксельный широкоугольный объектив, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и новый 10,8-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.
- Максимальный цифровой Super Res Zoom составляет 20x.
- Селфи-камера несколько разочаровывает, ведь она имеет лишь 10,5 мегапикселя.
Pixel 10 Pro и Pro XL
- Сохраняют тройную заднюю камеру с 50-мегапиксельным широкоугольным, 48-мегапиксельным сверхширокоугольным с макрофокусом и 48-мегапиксельным 5-кратным телеобъективом.
- Селфи-камера – на 42 мегапикселя.
- Представлена новая функция Pro Res Zoom, использующая ИИ для 100-кратного увеличения. Первые демонстрации от компании, приведены ниже, показывают невероятные результаты, но стоит дождаться независимых тестов, чтобы делать выводы.
Как работает увеличение: видео
Pixel 10 Pro Fold
- Имеет 48-мегапиксельную широкоугольную камеру, сверхширокоугольный объектив с макрофокусом и 5-кратный телеобъектив с Super Res Zoom до 20x.
- Особенностью является функция Instant View, что позволяет мгновенно просматривать фотографии на развернутом внутреннем экране.
Вся серия Pixel 10 поддерживает стандарт C2PA, предоставляющий информацию о происхождении и изменениях цифрового контента, помогая идентифицировать AI-модификации фотографий.
Батарея и зарядка
Устройства Pixel 10 Pro имеют самые большие батареи в истории серии, обеспечивая более 30 часов автономной работы, что примерно на 25% больше, чем у предыдущего поколения.
- Pixel 10 Pro XL поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, достигая 70% заряда за 30 минут.
- Pixel 10 и Pixel 10 Pro поддерживают 30 Вт зарядку, достигая 55% за 30 минут.
Вся линейка Pixel 10 поддерживает беспроводную зарядку Qi2 с технологией Pixelsnap, аналогом MagSafe от Apple. Pixel 10 Pro XL является первым телефоном с поддержкой Qi2.2 и беспроводной зарядкой на 25 ватт. Другие модели (Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold) ограничены 15-ваттной беспроводной зарядкой.
Pixel 10 на беспроводной зарядке / Фото Google
- Pixel 10 имеет батарею на 4970 миллиампер-часов.
- Pixel 10 Pro – 4870 миллиампер-часов.
- Pixel 10 Pro XL – 5200 миллиампер-часов.
- Pixel 10 Pro Fold – 5015 миллиампер-часов.
Память
Вся серия Pixel 10 получила обновление до более быстрой памяти UFS 4.0, что обеспечивает значительное увеличение скорости чтения/записи по сравнению с UFS 3.1, которая использовалась с Pixel 6. Модели Pixel 10 Pro (включая XL и Fold) на вариантах с 512 гигабайтами или больше будут использовать технологию "Zoned UFS", значение которой Google пока не объяснила.
- Базовая модель Pixel 10 имеет 12 гигабайт оперативной памяти.
- Pixel 10 Pro и Pro XL оснащены 16 гигабайтами оперативной памяти.
- Pixel 10 Pro XL стартует с 256 гигабайт внутренней памяти, что вдвое больше, чем у Pixel 9 Pro XL.
- Pixel 10 Pro Fold предлагается с 16 гигабайтами RAM и до 1 терабайтом постоянной памяти.
Pixel 10 Pro или Pixel 10 Pro XL / Фото Google
Цены и доступность
Смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL доступны для предварительного заказа с 20 августа и поступят в продажу 28 августа. Pixel 10 Pro Fold появится в продаже 9 октября.
Цены на модели остаются следующими:
- Pixel 10 от 799 долларов.
- Pixel 10 Pro от 999 долларов.
- Pixel 10 Pro XL начинается с 1199 долларов.
- Pixel 10 Pro Fold стартует от 1799 долларов.
Все устройства серии Pixel 10 будут получать 7 лет обновлений Android OS и безопасности.
Базовый Pixel 10 (синего цвета), Pixel 10 Pro (второй на картинке), Pixel 10 Pro XL (первый на картинке) и Pixel 10 Pro Fold (третий на картинке) / Фото Google