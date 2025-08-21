Google официально представил новую серию смартфонов Pixel 10 на Made by Google. Эти флагманские устройства оснащены усовершенствованным чипом Tensor G5, который поддерживает расширенные функции искусственного интеллекта, а также предлагают улучшенные дисплеи, увеличенные батареи и поддержку беспроводной зарядки Qi2. Линейка включает Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и 10 Pro Fold. Детали о смартфонах.

Что нового в серии Pixel 10?

Новая серия Google Pixel 10 является скорее постепенной эволюцией, а не революцией. Она сосредоточена на внутренних усовершенствованиях и программных инновациях. Все смартфоны работают на базе Tensor G5 – крупнейшего обновления фирменного процессора Google. Этот чип, который теперь производит TSMC на базе собственного трехнанометрового техпроцесса, обеспечивает прирост производительности центрального процессора на 34% и графического процессора на 60%, что значительно улучшает работу приложений, воспроизведение ОС и взаимодействие с искусственным интеллектом. Tensor G5 также поддерживает новейшую модель Gemini Nano от DeepMind, которая работает в 2,6 раза быстрее и в 2 раза эффективнее, чем на Tensor G4, пишет 24 Канал.

Смотрите также Инсайдеры считают, что именно в этот день Apple представит iPhone 17

Благодаря Tensor G5, серия Pixel 10 предлагает более 20 новых функций искусственного интеллекта. Среди них:

Magic Cue – проактивные подсказки, появляющиеся в реальном времени в различных приложениях, например, отображая информацию о рейсе во время звонка авиакомпании.

Camera Coach – функция, помогающая пользователям делать лучшие фотографии, предлагая оптимальные углы, освещения и режимы съемки прямо во время фотографирования.

Voice Translate – перевод телефонных разговоров в реальном времени с имитацией голоса собеседника.

Take a Message – предоставляет транскрипции пропущенных звонков и определяет дальнейшие действия.

Pixel Journal – цифровой дневник с подсказками от искусственного интеллекта для записи ваших мыслей и отслеживания прогресса.

Gboard Smart Edit – инструменты для исправления орфографии, грамматики, пунктуации, а также перефразирования текстов.

Auto Best Take – автоматически выбирает лучшие выражения лица на групповых фотографиях, анализируя до 150 снимков.

Дисплеи и дизайн

Серия Pixel 10 Pro имеет более яркие дисплеи Super Actua с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость достигает 3300 нит в пике или 2200 нит в HDR, что на 10% больше, чем у Pixel 9 Pro. Базовая модель Pixel 10 также получила повышение яркости до 3000 нит в пике.

Дизайн смартфонов в целом остался неизменным, с незначительными доработками. Модели Pro имеют глянцевую рамку, тогда как базовая Pixel 10 – матовую. Серия Pro доступна в цветах Moonstone, Jade, Porcelain и Obsidian, а Pixel 10 – в Obsidian, Frost, Lemongrass и Indigo.

Pixel 10 Pro Fold получил новый безредукторный шарнир, который в два раза прочнее и рассчитан на более 10 лет складывания. Впервые для складных устройств он имеет рейтинг водо- и пыленепроницаемости IP68. Внутренний 8-дюймовый дисплей Super Actua Flex стал еще прочнее благодаря сверхтонкому стеклу и двум слоям защитной пленки.



Вся линейка Pixel 10 / Фото Сэм Резерфорд / Engadget

Камеры

Серия Pixel 10 продолжает традицию Google создавать смартфоны с прекрасными камерами. Усовершенствованный процессор обработки изображений (ISP) обеспечивает лучшее качество видео, особенно в условиях низкого освещения. Все модели теперь записывают 10-битное видео по умолчанию в разрешении 1080p и 4K30.



Камеры Pixel 10 и Pixel 10 Pro/Pro XL / Фото Сэм Резерфорд/Engadget

Базовая модель Pixel 10

Впервые получила тройную заднюю камеру.

Она включает 48-мегапиксельный широкоугольный объектив, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и новый 10,8-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.

Максимальный цифровой Super Res Zoom составляет 20x.

Селфи-камера несколько разочаровывает, ведь она имеет лишь 10,5 мегапикселя.

Pixel 10 Pro и Pro XL

Сохраняют тройную заднюю камеру с 50-мегапиксельным широкоугольным, 48-мегапиксельным сверхширокоугольным с макрофокусом и 48-мегапиксельным 5-кратным телеобъективом.

Селфи-камера – на 42 мегапикселя.

Представлена новая функция Pro Res Zoom, использующая ИИ для 100-кратного увеличения. Первые демонстрации от компании, приведены ниже, показывают невероятные результаты, но стоит дождаться независимых тестов, чтобы делать выводы.

Как работает увеличение: видео

Pixel 10 Pro Fold

Имеет 48-мегапиксельную широкоугольную камеру, сверхширокоугольный объектив с макрофокусом и 5-кратный телеобъектив с Super Res Zoom до 20x.

Особенностью является функция Instant View, что позволяет мгновенно просматривать фотографии на развернутом внутреннем экране.

Вся серия Pixel 10 поддерживает стандарт C2PA, предоставляющий информацию о происхождении и изменениях цифрового контента, помогая идентифицировать AI-модификации фотографий.

Батарея и зарядка

Устройства Pixel 10 Pro имеют самые большие батареи в истории серии, обеспечивая более 30 часов автономной работы, что примерно на 25% больше, чем у предыдущего поколения.

Pixel 10 Pro XL поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, достигая 70% заряда за 30 минут.

Pixel 10 и Pixel 10 Pro поддерживают 30 Вт зарядку, достигая 55% за 30 минут.

Вся линейка Pixel 10 поддерживает беспроводную зарядку Qi2 с технологией Pixelsnap, аналогом MagSafe от Apple. Pixel 10 Pro XL является первым телефоном с поддержкой Qi2.2 и беспроводной зарядкой на 25 ватт. Другие модели (Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold) ограничены 15-ваттной беспроводной зарядкой.



Pixel 10 на беспроводной зарядке / Фото Google

Pixel 10 имеет батарею на 4970 миллиампер-часов.

Pixel 10 Pro – 4870 миллиампер-часов.

Pixel 10 Pro XL – 5200 миллиампер-часов.

Pixel 10 Pro Fold – 5015 миллиампер-часов.

Память

Вся серия Pixel 10 получила обновление до более быстрой памяти UFS 4.0, что обеспечивает значительное увеличение скорости чтения/записи по сравнению с UFS 3.1, которая использовалась с Pixel 6. Модели Pixel 10 Pro (включая XL и Fold) на вариантах с 512 гигабайтами или больше будут использовать технологию "Zoned UFS", значение которой Google пока не объяснила.

Базовая модель Pixel 10 имеет 12 гигабайт оперативной памяти.

Pixel 10 Pro и Pro XL оснащены 16 гигабайтами оперативной памяти.

Pixel 10 Pro XL стартует с 256 гигабайт внутренней памяти, что вдвое больше, чем у Pixel 9 Pro XL.

Pixel 10 Pro Fold предлагается с 16 гигабайтами RAM и до 1 терабайтом постоянной памяти.



Pixel 10 Pro или Pixel 10 Pro XL / Фото Google

Цены и доступность

Смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL доступны для предварительного заказа с 20 августа и поступят в продажу 28 августа. Pixel 10 Pro Fold появится в продаже 9 октября.

Цены на модели остаются следующими:

Pixel 10 от 799 долларов.

Pixel 10 Pro от 999 долларов.

Pixel 10 Pro XL начинается с 1199 долларов.

Pixel 10 Pro Fold стартует от 1799 долларов.

Все устройства серии Pixel 10 будут получать 7 лет обновлений Android OS и безопасности.



Базовый Pixel 10 (синего цвета), Pixel 10 Pro (второй на картинке), Pixel 10 Pro XL (первый на картинке) и Pixel 10 Pro Fold (третий на картинке) / Фото Google