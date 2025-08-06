Когда выйдет iPhone 17?
По информации, полученной немецким изданием iPhone-ticker, презентация линейки iPhone 17 запланирована на 9 сентября 2025 года. Эта дата хорошо согласуется с традиционным графиком запусков Apple, которая часто выбирает вторники для анонсов своих новых iPhone. Ранее аналитик Bloomberg Марк Гурман также предполагал, что анонс может состояться 9 или 10 сентября. Внутренние документы мобильных операторов Германии, как сообщается, также подтверждают эту дату, пишет 24 Канал.
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Учитывая эту дату, после официального анонса предварительные заказы на iPhone 17 откроются в пятницу, 12 сентября. Обычно, от даты предварительного заказа до фактического поступления устройств к покупателям и в розничные магазины проходит примерно неделю. Это означает, что официальный старт продаж и отправка первых заказов состоится в пятницу, 19 сентября.
Хотя немецкие источники не раскрыли полный перечень продуктов, которые будут представлены на мероприятии Apple, главными звездами шоу, безусловно, станут модели iPhone 17.
- Линейка будет включать iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
- Модель iPhone 17 Air, как ожидается, заменит предыдущую версию "Plus" и будет отличаться исключительно тонким корпусом.
- Кроме того, возможен анонс AirPods Pro 3, бюджетного Apple Watch SE 3, а также Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3, однако эта информация пока не подтверждена.
Apple традиционно рассылает приглашения с датой только за несколько дней до презентации, поэтому подтверждение мы не получим как минимум до конца августа, а то и до сентября.
Что нового в iPhone 17
- Ожидается, что новые iPhone 17 будут работать на чипах A19, в частности iPhone 17 Pro и Pro Max получат модель A19 Pro.
- Вся линейка iPhone 17 получит улучшенную фронтальную камеру на 24 мегапикселя вместо 12 мегапикселей. В моделях Pro телеобъектив также обновят до 48 мегапикселей, что сделает все три задние камеры 48-мегапиксельными.
- Модели Pro получат 12 гигабайт оперативной памяти, что является самым большим объемом для iPhone. Это больше, чем в iPhone 16 Pro, и должно обеспечить лучшую производительность, в частности для функций Apple Intelligence.
- iPhone 17 Pro и Pro Max получат новый дисплей, который лучше будет противостоять бликам и будет более устойчивым к царапинам.
- Модель Pro Max станет толще, чтобы вместить аккумулятор рекордной емкости, тогда как в стандартном Pro батарея останется примерно такой же, как у предшественника.
- Корпус Pro-моделей будет изготовлен из алюминия вместо титана, что позволит представить новые цвета: оранжевый и темно-синий.
- Вместо традиционного выступления камеры появится "камерная панель", которая растянется от края до края корпуса.
- Ожидается улучшенная система охлаждения, которую получит вся линейка iPhone 17. Модель Pro Max дополнительно будет иметь испарительную камеру и графитовую пластину для лучшего отвода тепла при выполнении задач, связанных с искусственным интеллектом.