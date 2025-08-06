Когда выйдет iPhone 17?

По информации, полученной немецким изданием iPhone-ticker, презентация линейки iPhone 17 запланирована на 9 сентября 2025 года. Эта дата хорошо согласуется с традиционным графиком запусков Apple, которая часто выбирает вторники для анонсов своих новых iPhone. Ранее аналитик Bloomberg Марк Гурман также предполагал, что анонс может состояться 9 или 10 сентября. Внутренние документы мобильных операторов Германии, как сообщается, также подтверждают эту дату, пишет 24 Канал.

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Учитывая эту дату, после официального анонса предварительные заказы на iPhone 17 откроются в пятницу, 12 сентября. Обычно, от даты предварительного заказа до фактического поступления устройств к покупателям и в розничные магазины проходит примерно неделю. Это означает, что официальный старт продаж и отправка первых заказов состоится в пятницу, 19 сентября.

Хотя немецкие источники не раскрыли полный перечень продуктов, которые будут представлены на мероприятии Apple, главными звездами шоу, безусловно, станут модели iPhone 17.

Линейка будет включать iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Модель iPhone 17 Air, как ожидается, заменит предыдущую версию "Plus" и будет отличаться исключительно тонким корпусом.

Кроме того, возможен анонс AirPods Pro 3, бюджетного Apple Watch SE 3, а также Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3, однако эта информация пока не подтверждена.

Apple традиционно рассылает приглашения с датой только за несколько дней до презентации, поэтому подтверждение мы не получим как минимум до конца августа, а то и до сентября.

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