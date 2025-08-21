Что нового в серии Pixel 10?
Новая серия Google Pixel 10 является скорее постепенной эволюцией, а не революцией. Она сосредоточена на внутренних усовершенствованиях и программных инновациях. Все смартфоны работают на базе Tensor G5 – крупнейшего обновления фирменного процессора Google. Этот чип, который теперь производит TSMC на базе собственного трехнанометрового техпроцесса, обеспечивает прирост производительности центрального процессора на 34% и графического процессора на 60%, что значительно улучшает работу приложений, воспроизведение ОС и взаимодействие с искусственным интеллектом. Tensor G5 также поддерживает новейшую модель Gemini Nano от DeepMind, которая работает в 2,6 раза быстрее и в 2 раза эффективнее, чем на Tensor G4, пишет 24 Канал.
Благодаря Tensor G5, серия Pixel 10 предлагает более 20 новых функций искусственного интеллекта. Среди них:
- Magic Cue – проактивные подсказки, появляющиеся в реальном времени в различных приложениях, например, отображая информацию о рейсе во время звонка авиакомпании.
- Camera Coach – функция, помогающая пользователям делать лучшие фотографии, предлагая оптимальные углы, освещения и режимы съемки прямо во время фотографирования.
- Voice Translate – перевод телефонных разговоров в реальном времени с имитацией голоса собеседника.
- Take a Message – предоставляет транскрипции пропущенных звонков и определяет дальнейшие действия.
- Pixel Journal – цифровой дневник с подсказками от искусственного интеллекта для записи ваших мыслей и отслеживания прогресса.
- Gboard Smart Edit – инструменты для исправления орфографии, грамматики, пунктуации, а также перефразирования текстов.
- Auto Best Take – автоматически выбирает лучшие выражения лица на групповых фотографиях, анализируя до 150 снимков.
Дисплеи и дизайн
Серия Pixel 10 Pro имеет более яркие дисплеи Super Actua с адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость достигает 3300 нит в пике или 2200 нит в HDR, что на 10% больше, чем у Pixel 9 Pro. Базовая модель Pixel 10 также получила повышение яркости до 3000 нит в пике.
Дизайн смартфонов в целом остался неизменным, с незначительными доработками. Модели Pro имеют глянцевую рамку, тогда как базовая Pixel 10 – матовую. Серия Pro доступна в цветах Moonstone, Jade, Porcelain и Obsidian, а Pixel 10 – в Obsidian, Frost, Lemongrass и Indigo.
Pixel 10 Pro Fold получил новый безредукторный шарнир, который в два раза прочнее и рассчитан на более 10 лет складывания. Впервые для складных устройств он имеет рейтинг водо- и пыленепроницаемости IP68. Внутренний 8-дюймовый дисплей Super Actua Flex стал еще прочнее благодаря сверхтонкому стеклу и двум слоям защитной пленки.
Вся линейка Pixel 10 / Фото Сэм Резерфорд / Engadget
Камеры
Серия Pixel 10 продолжает традицию Google создавать смартфоны с прекрасными камерами. Усовершенствованный процессор обработки изображений (ISP) обеспечивает лучшее качество видео, особенно в условиях низкого освещения. Все модели теперь записывают 10-битное видео по умолчанию в разрешении 1080p и 4K30.
Камеры Pixel 10 и Pixel 10 Pro/Pro XL / Фото Сэм Резерфорд/Engadget
Базовая модель Pixel 10
- Впервые получила тройную заднюю камеру.
- Она включает 48-мегапиксельный широкоугольный объектив, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и новый 10,8-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом.
- Максимальный цифровой Super Res Zoom составляет 20x.
- Селфи-камера несколько разочаровывает, ведь она имеет лишь 10,5 мегапикселя.
Pixel 10 Pro и Pro XL
- Сохраняют тройную заднюю камеру с 50-мегапиксельным широкоугольным, 48-мегапиксельным сверхширокоугольным с макрофокусом и 48-мегапиксельным 5-кратным телеобъективом.
- Селфи-камера – на 42 мегапикселя.
- Представлена новая функция Pro Res Zoom, использующая ИИ для 100-кратного увеличения. Первые демонстрации от компании, приведены ниже, показывают невероятные результаты, но стоит дождаться независимых тестов, чтобы делать выводы.
Как работает увеличение: видео
Pixel 10 Pro Fold
- Имеет 48-мегапиксельную широкоугольную камеру, сверхширокоугольный объектив с макрофокусом и 5-кратный телеобъектив с Super Res Zoom до 20x.
- Особенностью является функция Instant View, что позволяет мгновенно просматривать фотографии на развернутом внутреннем экране.
Вся серия Pixel 10 поддерживает стандарт C2PA, предоставляющий информацию о происхождении и изменениях цифрового контента, помогая идентифицировать AI-модификации фотографий.
Батарея и зарядка
Устройства Pixel 10 Pro имеют самые большие батареи в истории серии, обеспечивая более 30 часов автономной работы, что примерно на 25% больше, чем у предыдущего поколения.
- Pixel 10 Pro XL поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, достигая 70% заряда за 30 минут.
- Pixel 10 и Pixel 10 Pro поддерживают 30 Вт зарядку, достигая 55% за 30 минут.
Вся линейка Pixel 10 поддерживает беспроводную зарядку Qi2 с технологией Pixelsnap, аналогом MagSafe от Apple. Pixel 10 Pro XL является первым телефоном с поддержкой Qi2.2 и беспроводной зарядкой на 25 ватт. Другие модели (Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold) ограничены 15-ваттной беспроводной зарядкой.
Pixel 10 на беспроводной зарядке / Фото Google
- Pixel 10 имеет батарею на 4970 миллиампер-часов.
- Pixel 10 Pro – 4870 миллиампер-часов.
- Pixel 10 Pro XL – 5200 миллиампер-часов.
- Pixel 10 Pro Fold – 5015 миллиампер-часов.
Память
Вся серия Pixel 10 получила обновление до более быстрой памяти UFS 4.0, что обеспечивает значительное увеличение скорости чтения/записи по сравнению с UFS 3.1, которая использовалась с Pixel 6. Модели Pixel 10 Pro (включая XL и Fold) на вариантах с 512 гигабайтами или больше будут использовать технологию "Zoned UFS", значение которой Google пока не объяснила.
- Базовая модель Pixel 10 имеет 12 гигабайт оперативной памяти.
- Pixel 10 Pro и Pro XL оснащены 16 гигабайтами оперативной памяти.
- Pixel 10 Pro XL стартует с 256 гигабайт внутренней памяти, что вдвое больше, чем у Pixel 9 Pro XL.
- Pixel 10 Pro Fold предлагается с 16 гигабайтами RAM и до 1 терабайтом постоянной памяти.
Pixel 10 Pro или Pixel 10 Pro XL / Фото Google
Цены и доступность
Смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL доступны для предварительного заказа с 20 августа и поступят в продажу 28 августа. Pixel 10 Pro Fold появится в продаже 9 октября.
Цены на модели остаются следующими:
- Pixel 10 от 799 долларов.
- Pixel 10 Pro от 999 долларов.
- Pixel 10 Pro XL начинается с 1199 долларов.
- Pixel 10 Pro Fold стартует от 1799 долларов.
Все устройства серии Pixel 10 будут получать 7 лет обновлений Android OS и безопасности.
Базовый Pixel 10 (синего цвета), Pixel 10 Pro (второй на картинке), Pixel 10 Pro XL (первый на картинке) и Pixel 10 Pro Fold (третий на картинке) / Фото Google