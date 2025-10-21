Alphabet Inc., материнская компания Google, решила привлечь сообщество "Superfans" к тестированию новых моделей смартфонов Pixel. Участников призвали подать заявки и доказать свою осведомленность и увлечение продуктами бренда, чтобы получить шанс стать частью программы Trusted Tester. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Кто сможет протестировать новые Pixel и зачем это нужно Google?

Подобные инициативы по бета-тестированию обычно проводят технологические компании, но Google стала одной из немногих, кто позволяет проверять еще не выпущенные флагманы такого уровня. По официальным правилам конкурса, компания выберет только 15 победителей, которые должны подписать соглашение о конфиденциальности и пользоваться смартфонами в специальных защитных чехлах, чтобы не раскрывать их дизайн.

Сроки получения устройств пока не раскрываются. Как сообщает The Verge, несмотря на то, что Google обычно презентует новые модели Pixel в августе, тестовая программа может стартовать уже весной. Отобранных пользователей будут оценивать по глубине знаний о смартфонах Pixel, уровнем энтузиазма и предложенными идеями по совершенствованию устройств.

Что известно о будущих моделях Pixel?

Серия Pixel может получить заметное обновление дизайна в ближайшие годы. Руководитель аппаратного дизайна Google Айви Росс в августе прошлого года отметила, что компания пересматривает визуальную концепцию каждые два-три года. В то же время Pixel 10, который вышел в том же месяце, внешне почти не отличался от предыдущей модели.

Росс также подтвердила, что во время интервью Google уже финализировала линейку на 2026 год и начала работу над моделями 2027-го. Это означает, что внешний вид Pixel 11 может остаться знакомым, а Google, вероятно, позволит протестировать его "суперфанам", не боясь больших утечек - ведь мало кто заметит незначительные изменения.

Впрочем, утечки остаются серьезной проблемой для компании. Рендеры будущих Pixel неоднократно появлялись в сети за несколько месяцев до презентаций. Инициатива Trusted Tester может помочь Google лучше контролировать этот процесс и получить обратную связь без риска для секретности.

Новый Pixel 10 Pro Fold от Google не выдержал испытания на прочность от YouTube-блогера JerryRigEverything. Во время сгибания корпус сломался, а затем - на глазах автора теста - смартфон начал дымиться и загорелся. Это первый случай взрыва телефона за 10 лет подобных экспериментов. Несмотря на заявления Google о «высокой прочности» модели, Pixel 10 Pro Fold сломался достаточно легко. Интересно, что он не треснул на шарнире, как можно было ожидать, а раскололся по линии антенны - в том же месте, где во время предыдущих тестов разрушались две предыдущие модели серии Pixel Fold.