Що нового в серії Pixel 10?

Нова серія Google Pixel 10 є скоріше поступовою еволюцією, а не революцією. Вона зосереджена на внутрішніх удосконаленнях та програмних інноваціях. Усі смартфони працюють на базі Tensor G5 – найбільшого оновлення фірмового процесора Google. Цей чип, який тепер виготовляє TSMC на базі власного трьохнанометрового техпроцесу, забезпечує приріст продуктивності центрального процесора на 34% та графічного процесора на 60%, що значно покращує роботу застосунків, відтворення ОС та взаємодію зі штучним інтелектом. Tensor G5 також підтримує новітню модель Gemini Nano від DeepMind, яка працює у 2,6 раза швидше та у 2 рази ефективніше, ніж на Tensor G4, пише 24 Канал.

Завдяки Tensor G5, серія Pixel 10 пропонує понад 20 нових функцій штучного інтелекту. Серед них:

Magic Cue – проактивні підказки, що з'являються в реальному часі в різних застосунках, наприклад, відображаючи інформацію про рейс під час дзвінка авіакомпанії.

Camera Coach – функція, що допомагає користувачам робити кращі фотографії, пропонуючи оптимальні кути, освітлення та режими зйомки прямо під час фотографування.

Voice Translate – переклад телефонних розмов у реальному часі з імітацією голосу співрозмовника.

Take a Message – надає транскрипції пропущених дзвінків та визначає подальші дії.

Pixel Journal – цифровий щоденник з підказками від штучного інтелекту для запису ваших думок та відстеження прогресу.

Gboard Smart Edit – інструменти для виправлення орфографії, граматики, пунктуації, а також перефразування текстів.

Auto Best Take – автоматично вибирає найкращі вирази обличчя на групових фотографіях, аналізуючи до 150 знімків.

Дисплеї та дизайн

Серія Pixel 10 Pro має яскравіші дисплеї Super Actua з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. Максимальна яскравість досягає 3300 ніт у піку або 2200 ніт в HDR, що на 10% більше, ніж у Pixel 9 Pro. Базова модель Pixel 10 також отримала підвищення яскравості до 3000 ніт у піку.

Дизайн смартфонів в цілому лишився незмінним, з незначними доопрацюваннями. Моделі Pro мають глянцеву рамку, тоді як базова Pixel 10 – матову. Серія Pro доступна у кольорах Moonstone, Jade, Porcelain та Obsidian, а Pixel 10 – у Obsidian, Frost, Lemongrass та Indigo.

Pixel 10 Pro Fold отримав новий безредукторний шарнір, який у два рази міцніший та розрахований на понад 10 років складання. Вперше для складаних пристроїв він має рейтинг водо- та пилонепроникності IP68. Внутрішній 8-дюймовий дисплей Super Actua Flex став ще міцнішим завдяки надтонкому склу та двом шарам захисної плівки.



Вся лінійка Pixel 10 / Фото Сем Резерфорд/Engadget

Камери

Серія Pixel 10 продовжує традицію Google створювати смартфони з чудовими камерами. Вдосконалений процесор обробки зображень (ISP) забезпечує кращу якість відео, особливо в умовах низького освітлення. Всі моделі тепер записують 10-бітне відео за замовчуванням у роздільній здатності 1080p та 4K30.



Камери Pixel 10 та Pixel 10 Pro/Pro XL / Фото Сем Резерфорд/Engadget

Базова модель Pixel 10

Уперше отримала потрійну задню камеру.

Вона включає 48-мегапіксельний ширококутний об’єктив, 13-мегапіксельний надширококутний об’єктив та новий 10,8-мегапіксельний телеоб'єктив з 5-кратним оптичним зумом.

Максимальний цифровий Super Res Zoom становить 20x.

Селфі-камера дещо розчаровує, адже вона має лише 10,5 мегапікселя.

Pixel 10 Pro та Pro XL

Зберігають потрійну задню камеру з 50-мегапіксельним ширококутним, 48-мегапіксельним надширококутним з макрофокусом та 48-мегапіксельним 5-кратним телеоб'єктивом.

Селфі-камера – на 42 мегапікселі.

Представлена нова функція Pro Res Zoom, що використовує ШІ для 100-кратного збільшення. Перші демонстрації від компанії, наведені нижче, показують неймовірні результати, але варто дочекатися незалежних тестів, щоб робити висновки.

Як працює збільшення: відео

Pixel 10 Pro Fold

Має 48-мегапіксельну ширококутну камеру, надширококутний об’єктив з макрофокусом та 5-кратний телеоб’єктив із Super Res Zoom до 20x.

Особливістю є функція Instant View, що дозволяє миттєво переглядати фотографії на розгорнутому внутрішньому екрані.

Вся серія Pixel 10 підтримує стандарт C2PA, що надає інформацію про походження та зміни цифрового контенту, допомагаючи ідентифікувати AI-модифікації фотографій.

Батарея та зарядка

Пристрої Pixel 10 Pro мають найбільші батареї в історії серії, забезпечуючи понад 30 годин автономної роботи, що приблизно на 25% більше, ніж у попереднього покоління.

Pixel 10 Pro XL підтримує швидку дротову зарядку потужністю 45 Вт, досягаючи 70% заряду за 30 хвилин.

Pixel 10 та Pixel 10 Pro підтримують 30 Вт зарядку, досягаючи 55% за 30 хвилин.

Уся лінійка Pixel 10 підтримує бездротову зарядку Qi2 з технологією Pixelsnap, аналогом MagSafe від Apple. Pixel 10 Pro XL є першим телефоном з підтримкою Qi2.2 та бездротовою зарядкою на 25 ватів. Інші моделі (Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro Fold) обмежені 15-ватовою бездротовою зарядкою.



Pixel 10 на бездротовій зарядці / Фото Google

Pixel 10 має батарею на 4970 міліампер-годин.

Pixel 10 Pro – 4870 міліампер-годин.

Pixel 10 Pro XL – 5200 міліампер-годин.

Pixel 10 Pro Fold – 5015 міліампер-годин.

Пам'ять

Вся серія Pixel 10 отримала оновлення до швидшої пам'яті UFS 4.0, що забезпечує значне збільшення швидкості читання/запису порівняно з UFS 3.1, яка використовувалася з Pixel 6. Моделі Pixel 10 Pro (включно з XL та Fold) на варіантах з 512 гігабайтів або більше використовуватимуть технологію "Zoned UFS", значення якої Google поки не пояснила.

Базова модель Pixel 10 має 12 гігабайтів оперативної пам'яті.

Pixel 10 Pro та Pro XL оснащені 16 гігабайтами оперативної пам'яті.

Pixel 10 Pro XL стартує з 256 гігабайтів внутрішньої пам'яті, що вдвічі більше, ніж у Pixel 9 Pro XL.

Pixel 10 Pro Fold пропонується з 16 гігабайтами RAM та до 1 терабайтом постійної пам'яті.



Pixel 10 Pro або Pixel 10 Pro XL / Фото Google

Ціни та доступність

Смартфони Pixel 10, Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL доступні для попереднього замовлення з 20 серпня та надійдуть у продаж 28 серпня. Pixel 10 Pro Fold з'явиться у продажу 9 жовтня.

Ціни на моделі залишаються наступними:

Pixel 10 від 799 доларів.

Pixel 10 Pro від 999 доларів.

Pixel 10 Pro XL починається з 1199 доларів.

Pixel 10 Pro Fold стартує від 1799 доларів.

Усі пристрої серії Pixel 10 отримуватимуть 7 років оновлень Android OS та безпеки.



Базовий Pixel 10 (синього кольору), Pixel 10 Pro (другий на зображенні), Pixel 10 Pro XL (перший на зображенні) та Pixel 10 Pro Fold (третій на зображенні) / Фото Google