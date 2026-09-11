Google окончательно закрывает проект Pixel Tablet: планшеты уже сняты с продажи

Компания Google полностью удалила планшет Pixel Tablet из своего официального магазина и маркетплейсов. Поисковый гигант поставил точку в эксперименте с гибридными устройствами, хотя владельцы гаджетов будут и дальше получать обновления.

Очередное прощание с планшетами

Поисковый гигант Google окончательно прекратил продажи своего планшета Pixel Tablet, о чем сообщает издание Android Central. Сначала устройство получило статус "нет в наличии", а теперь страницу продукта полностью удалили из Google Store. Планшет также исчез из ассортимента больших ритейлеров, в частности Amazon и Best Buy, поэтому официально приобрести новое устройство больше невозможно.

По имеющейся информации, в Google якобы изначально планировали выпустить второе поколение Pixel Tablet в 2025 году и третье поколение в 2027 году. Однако из-за слабых показателей продаж и проблем с рентабельностью компания отменила эти планы еще в 2024 году. В новостях появлялись слухи о том, что производство приостановлено, но окончательная судьба устройств тогда не была известна. Оригинальную модель продолжали продавать до исчерпания складских запасов. Судя по всему, этот момент наступил только сейчас, в 2026 году, что свидетельствует о чрезвычайно медленных продажах.

История гибридного гаджета и срок поддержки

Google представила Pixel Tablet в 2023 году по цене 499 долларов. Концепция устройства предполагала сочетание классического Android-планшета и смарт-дисплея для умного дома благодаря входящей в комплект док-станции с зарядкой. Несмотря на интересную идею, пользователи и обозреватели встретили девайс довольно сдержанно, потому что гибридный формат так и не обрел широкой популярности.

Для пользователей, уже владеющих Pixel Tablet, есть и хорошие новости. Компания не планирует преждевременно прекращать программную поддержку и будет предоставлять системные обновления для устройства до середины 2028 года. В то же время ждать появления новой модели в будущем не стоит, поскольку Google полностью свернула свою программу по выпуску планшетов.