Google делает первый практический шаг к созданию космических дата-центров для ИИ

Уже 1 октября 2026 года на околоземную орбиту отправится экспериментальный спутник Google. Он проверит работу новейших технологий искусственного интеллекта непосредственно в открытом космосе

ИИ-сервер в корпусе размером с холодильник

Экспериментальный аппарат под названием MVP имеет габариты обычного бытового холодильника. Внутри космического спутника разработчики разместили четыре фирменных процессора TPU, которые на Земле отвечают за обучение языковых моделей и генерацию ответов, пишет Ars Technica.

Энергию для системы поставляют солнечные панели мощностью всего 1 киловатт, чего хватает разве что для работы бытового фена или микроволновки. Чтобы ускорить испытания, разработчики решили не ждать 2027 года и установили собственную электронную начинку в готовый спутник компании Planet Labs.

Главным вызовом для инженеров стало охлаждение мощных чипов в вакууме. Во время испытаний на орбите процессоры будут запускать модель Gemini, однако они не смогут работать непрерывно. Системе охлаждения, состоящей из тепловых трубок и радиатора, необходимо делать перерывы. Из-за этого сервер будут отключать каждые 15 минут, чтобы оборудование успевало отводить избыточную температуру в открытый космос.

Зачем искусственный интеллект отправляют на орбиту

Запуск состоится в рамках миссии Transporter-18 на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Инженеры стремятся проверить, как обычные компьютерные чипы выдерживают вибрацию, перегрузки и космическую радиацию, способную повредить полупроводники или изменить биты в памяти.

В случае успеха разработчики планируют создать целое скопление орбитальных дата-центров с лазерной связью между спутниками. Это позволит использовать неисчерпаемую солнечную энергию и снизит нагрузку на наземные электросети.

Несмотря на то, что полноценное преобразование экспериментального проекта в полезный продукт займет годы, запуск 1 октября станет решающей проверкой жизнеспособности космических серверов. Ожидается, что тестовый аппарат проработает всего несколько месяцев.