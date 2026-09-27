Google отправит ИИ в космос – первый спутник запустит SpaceX

Google готовит необычный эксперимент с искусственным интеллектом. Уже на следующей неделе компания запустит на орбиту спутник с процессорами для запуска моделей ИИ – и это лишь первый этап более масштабного проекта.

1 октября 2026 года Google планирует запустить экспериментальный спутник на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Аппарат станет частью исследовательского проекта Project Suncatcher, цель которого – проверить возможность создания полноценных центров обработки данных для искусственного интеллекта на орбите. Об этом пишет Mashable.

Зачем Google отправляет дата-центр в космос?

Это будет не настоящий космический дата-центр в привычном понимании. Google начнет с небольшого экспериментального аппарата, который должен проверить, способны ли специализированные процессоры работать в космосе и выполнять задачи, связанные с искусственным интеллектом.

По информации The New York Times, спутник сможет обрабатывать простые запросы к ИИ непосредственно на орбите. Таким образом, компания проверит не только работу оборудования в космической среде, но и саму концепцию выполнения вычислений вдали от наземной инфраструктуры.

Проект Suncatcher Google представила как долгосрочное исследовательское направление. Компания официально дала ему зеленый свет еще в мае 2025 года.

Идея заключается в создании орбитальной инфраструктуры, которая могла бы использовать солнечную энергию для работы мощных вычислительных систем. Это потенциально позволило бы уменьшить зависимость ИИ от огромных наземных дата-центров, которые требуют значительного количества электроэнергии и сложных систем охлаждения.

Что будет внутри первого спутника?

Первый аппарат в рамках эксперимента получил название MVP. Внутри него будут находиться четыре тензорных процессора (TPU) – специализированные чипы Google для выполнения задач искусственного интеллекта.

Суммарная вычислительная мощность этих компонентов примерно соответствует мощности одного сервера наземного дата-центра. Электроэнергию для работы процессоров будут обеспечивать солнечные панели спутника. Они смогут выделять около 1 киловатта мощности для вычислительного оборудования.

Для первого эксперимента этого должно хватить. Google хочет проверить, насколько стабильно TPU будут работать в условиях космоса и можно ли будет использовать такую конфигурацию для реальных задач ИИ.

Спутник планируется эксплуатировать примерно один год. Во время работы на орбите его процессоры смогут обрабатывать короткие запросы в течение примерно 15 минут. В это время система Google Gemini будет генерировать ответы. По истечении 15 минут вычислительное оборудование придется отключать для охлаждения. Именно температурный режим является одной из самых сложных проблем проекта.

Почему охлаждать компьютеры в космосе сложнее?

На первый взгляд может показаться, что космос идеально подходит для дата-центров, ведь вокруг аппаратов нет горячего воздуха и атмосферы. На самом деле вакуум создает отдельную инженерную проблему.

Обычные компьютеры и серверы используют воздушный поток для отвода тепла. В космосе воздуха нет, поэтому вентиляторы, которые используются в наземных системах, не могут выполнять свою привычную функцию.

В своем материале о Project Suncatcher Google называет охлаждение орбитальных дата-центров одной из ключевых исследовательских задач.

TPU выделяют значительное количество тепла на небольшой площади. Если его не отводить достаточно эффективно, процессоры могут перегреться. В космосе тепло приходится отводить с помощью радиаторов, которые работают по другому принципу, чем системы охлаждения на Земле. Именно поэтому во время первого теста Google ограничит продолжительность работы вычислительного оборудования 15 минутами, после чего спутник должен перейти к циклу охлаждения.

Тестирование этого процесса является одной из главных целей миссии.

Что произойдет с спутником после эксперимента?

Примерно через год работы MVP перестанет выполнять свои задачи. Однако спутник не упадет на Землю сразу.

Согласно плану, он останется на орбите еще примерно шесть лет. После этого гравитация Земли постепенно заставит его сойти с орбиты.

При вхождении в атмосферу аппарат должен сгореть. Таким образом, эксперимент Google будет относительно коротким по сравнению с потенциальным жизненным циклом будущих космических дата-центров. Компания сначала хочет проверить базовые технологии, прежде чем переходить к гораздо более сложным и дорогостоящим системам.

Google фактически проверяет идею Илона Маска

Концепция дата-центров для искусственного интеллекта в космосе стала особенно заметной после того, как Илон Маск начал говорить о ней как о будущем развития ИИ.

Ранее в этом году SpaceX приобрела компанию xAI, принадлежащую Маску. После сделки он пояснил, что одной из причин объединения компаний была возможность работать над размещением ИИ-дата-центров в космосе.

Маск связывал эту идею с стремительным ростом потребности искусственного интеллекта в вычислительных ресурсах.

Современное развитие ИИ зависит от крупных наземных дата-центров, которые требуют большого количества электроэнергии и систем охлаждения, – заявил Маск после приобретения xAI.

Он также утверждал, что глобальный спрос на электроэнергию для искусственного интеллекта невозможно удовлетворить только с помощью наземной инфраструктуры без создания дополнительной нагрузки на население и окружающую среду.

"В долгосрочной перспективе космический ИИ, очевидно, является единственным способом масштабирования", – сказал Маск.

Google объявила о Project Suncatcher вскоре после того, как Маск публично рассказал о своих планах по созданию орбитальной инфраструктуры для ИИ. Впрочем, это не означает, что Google уже строит полноценный космический дата-центр. Нынешний запуск – лишь эксперимент, призванный дать ответы на базовые технические вопросы.

Появятся ли полноценные ИИ-дата-центры на орбите?

До реального строительства больших дата-центров в космосе еще очень далеко. Даже если эксперимент Google окажется успешным, компании придется решить гораздо больше проблем, чем просто обеспечить работу TPU на орбите.

Потребуется создать системы эффективного охлаждения более мощного оборудования, обеспечить стабильное электроснабжение, защитить электронику от космической среды и организовать связь с Землей.

Отдельным вопросом станет масштабирование. Четыре TPU и около 1 киловатта мощности – это лишь небольшой эксперимент по сравнению с наземными дата-центрами, которые могут содержать тысячи процессоров и потреблять огромные объемы электроэнергии.

Поэтому даже в случае успешной миссии Google до создания масштабных орбитальных дата-центров могут пройти годы или даже десятилетия. Первый запуск Project Suncatcher одновременно станет важным практическим тестом самой идеи. Если MVP покажет, что специализированные процессоры могут стабильно работать в космосе, использовать солнечную энергию и выполнять задачи искусственного интеллекта, Google получит основу для последующих экспериментов.

Пока что компания будет тестировать самый маленький возможный вариант будущей системы. Но именно с таких тестов может начаться переход от наземных вычислений к инфраструктуре для искусственного интеллекта на орбите.