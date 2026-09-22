Почему новые ноутбуки Googlebook отличаются от линейки Chromebook

Компания Google и ее партнеры представили новую линейку ноутбуков под названием Googlebook. Несмотря на сходство в названиях, эти устройства кардинально отличаются от привычных Chromebook и созданы для прямой конкуренции с премиальными устройствами на Windows и macOS.

Премиальный дизайн и флагманская аппаратная часть

На данный момент существует 5 моделей Googlebook от компаний Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo. Эксперты сразу заметили существенную разницу в корпусе, производительности и общих возможностях гаджетов по сравнению с обычными Chromebook. Если стандартные Chromebook обычно имеют пластиковый корпус, тусклые дисплеи и скромные клавиатуры, то новые Googlebook изготавливаются из премиальных материалов: алюминия, магниевого сплава и углеродного волокна, пишет Tom's Guide.

Все модели Googlebook получили отзывчивые сенсорные экраны, большие трекпады, клавиатуры с подсветкой и фирменный световой индикатор Glowbar. Среди новых моделей особенно выделяется Asus Googlebook 14 весом всего около 1 килограмма. Этот гаджет оснащен 35,6-сантиметровым сенсорным OLED-экраном с разрешением 3K, корпус из нанокерамического магниево-алюминиевого сплава, чип Intel Core Ultra 5 Panther Lake, 16 гигабайт оперативной памяти и SSD-накопитель на 256 гигабайт.

Цены и бонусы для покупателей

Chromebook долгое время оставались самыми доступными ноутбуками на рынке с ценами от 150 до 600 долларов. Они отлично подходят для базовых задач и работы с сервисами Google при наличии стабильного интернета. Новые Googlebook позиционируются как премиальные устройства, поэтому их стоимость выше, хотя и остается конкурентоспособной.

Например, Acer Googlebook 14 стоит от 899 долларов, а флагманский Asus Googlebook 14 оценили в 1 299 долларов. В комплекте с каждым Googlebook покупатели получают 12 месяцев подписки на Google AI Pro с 5 терабайтами облачного хранилища, доступ к инструментам Gemini Advanced, а также три месяца пользования YouTube Premium, Adobe Photoshop и CapCut.

Новая операционная система и искусственный интеллект

Ноутбуки Googlebook работают не на ChromeOS, а на новой операционной системе Googlebook OS, которая объединила возможности Android и ChromeOS. Искусственный интеллект Google Gemini встроен непосредственно в систему, что открывает уникальные ИИ-функции.

Функция Magic Pointer позволяет провести курсором мыши над любым контентом на экране, чтобы вызвать окно Gemini и попросить ИИ сделать короткую выдержку из текста или перевести его. Инструмент Ramber преобразует голосовые размышления в упорядоченный текст, а Create My Widget позволяет создавать персональные интерактивные виджеты для рабочего стола.

Глубокая интеграция со смартфонами на Android

Разработчики позаботились о бесшовном взаимодействии Googlebook с флагманскими Android-смартфонами. Благодаря функции Continue On пользователи могут начать писать письмо или редактировать проект на телефоне и мгновенно продолжить работу на ноутбуке. Это также касается сделанных фотографий и загруженных документов. Кроме того, инструмент Cast My Apps позволяет транслировать приложения со смартфона непосредственно в окно на рабочем столе Googlebook.