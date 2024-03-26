Китай запретил использовать процессоры Intel и AMD в правительственных компьютерах

Страх коммунистической партии Китая перед американскими шпионами заставляет страну отказываться от западных продуктов. Если раньше мы слышали, что чиновникам запретили iPhone, то теперь очередь дошла до процессоров и программного обеспечения. Под удар попали чипы Intel и AMD, а также операционная система Windows от Microsoft и сервисы баз данных от иностранных компаний.

Детали запрета

Вместо запрещенных продуктов партия предлагает использовать "безопасные и надежные" отечественные решения. Но если в плане программного обеспечения страна не уступает западным аналогам, то по аппаратному явно не дотягивает.

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Список заменителей включает 18 одобренных процессоров, в том числе чипы от Huawei и государственной компании Phytium – обе под санкциями США.

Новые правила ввели еще в декабре, но в действие вводят постепенно. Они, как отмечают эксперты, могут оказать значительное влияние на Intel и AMD. По данным FT, на Китай приходится 27% продаж Intel в размере 54 миллиардов долларов в прошлом году и 15% доходов AMD в размере 23 миллиардов долларов. Однако непонятно, сколько чипов используется в государственном и частном секторах. Запрет пока касается только государственного сектора.

Это самые агрессивные шаги Китая, направленные на ограничение использования американских технологий. В прошлом году Пекин запретил отечественным компаниям использовать микросхемы Micron в объектах критической инфраструктуры. Тем временем США запретили широкий спектр китайских компаний — от производителей микросхем до аэрокосмических фирм. Администрация Байдена также запретила американским компаниям, таким как NVIDIA, продавать чипы для искусственного интеллекта в Китай, хотя последняя постоянно ищет пути, чтобы обойти эти санкции.

США, Тайвань, Япония и Нидерланды доминируют в производстве современных процессоров, и они недавно согласились усилить экспортный контроль за литографическими машинами от ASL, Nikon и Tokyo Electron. Однако китайские компании, в частности Baidu, Huawei, Xiaomi и Oppo, уже начали разрабатывать собственные полупроводники, чтобы подготовиться к будущему, в котором они больше не смогут импортировать чипы из США и других стран.