Детали

После того как дроны уже использовались полицией и в борьбе с лесными пожарами, они будут испытаны в Вашингтоне после принятия законопроекта Палаты представителей. Губернатор уже подписал его, поэтому проект официально начат.

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После вступления в силу в начале июня, эта мера позволит Департаменту транспорта штата Вашингтон (WSDOT) использовать БПЛА для закрашивания граффити, особенно на участках шоссе между Сиэтлом и Такомой, где постоянное появление новых граффити стало настоящим кошмаром.

В дополнение к "полевым испытаниям технологии распыления дронов с целью более эффективного закрашивания существующих граффити", закон также призывает власти предотвращать или наказывать будущих граффити-хулиганов. Для этого они с беспилотников, зависающих в воздухе, должны "исследовать и протестировать совершенствование систем, способных идентифицировать лиц, которые портят имущество, рисуя граффити".

Депутат Эндрю Баркис, который разработал этот закон, рассказал вашингтонской радиостанции KIRO, почему использование дронов-распылителей для закрашивания граффити имеет смысл.

Два человека могут сидеть в грузовике, управлять дроном и закрашивать граффити, таким образом они могут быстрее и дешевле закрасить его,

– говорит Баркис.

Теперь не нужно будет пригонять специальную машину с подъемником, если граффити сделали где-то на высоте. Она не будет блокировать движение автомобилей на оживленных трассах. К тому же распыление краски обычно позволяет уменьшить расходы, по сравнению с нанесением с помощью обычной кисти или малярного валика.



Граффити на дорожных знаках. Их в основном не закрашивают, а полностью заменяют / Фото Департамента транспорта штата Вашингтон (WSDOT)

Он также объяснил, почему решил бороться с нанесением надписей: "Взрыв граффити в нашем государстве стал серьезной проблемой, которая требует немедленного и всестороннего реагирования. Этот законопроект признает разочарование вашингтонцев относительно граффити на наших дорогах и посылает четкий сигнал о том, что с этим уже достаточно".

Глубокая проблема

Использование дронов для закрашивания граффити на столбах и стенах имеет целью уменьшить расходы на борьбу с граффити, которые являются незаконными в Вашингтоне. В широко цитируемой публикации в блоге Департамента транспорта штата рассказывают о 1,4 миллиона долларов, потраченных на маскировку надписей за последние два года.

Особенно дорого властям обходится замена дорожных знаков, к которым вандалы имеют особую любовь. Каждый такой знак, в зависимости от размера, может стоить до 50 000 долларов.