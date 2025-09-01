Кластер оборонных технологий Brave1 объявил о запуске масштабных грантовых программ, открывающих новые возможности для украинских разработчиков. Инициатива направлена на финансирование проектов в ключевых направлениях, способных обеспечить технологическое преимущество на поле боя. Общий бюджет на поддержку инноваций до конца года составляет 2,7 миллиарда гривен.

Какие разработки получат приоритетное финансирование?

Ключевой новостью стало введение программы "Brave Конкурсы", которая предусматривает значительно больший объем финансирования, чем обычные гранты – до 150 миллионов гривен на один проект. Эти средства будут выделяться под четкое техническое задание с требованием предоставить готовое к применению на фронте изделие, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Приоритетными определены четыре направления:

Взрывчатые вещества. Цель – масштабировать отечественное производство бризантных и инициирующих взрывчатых веществ, а также нитроцеллюлозы.

Тактические баллистические ракеты. Программа нацелена на создание украинского аналога системы HIMARS.

Зенитные ракетные комплексы. Разработка новых эффективных средств ПВО для противодействия беспилотникам.

Искусственный интеллект. Речь идет о новом уровне автономности на поле боя, в частности разработку автономных дронов, модулей наведения для дронов-перехватчиков и решений для противодействия управляемым авиабомбам (КАБам).

Чтобы принять участие в конкурсах, разработчики должны подать запрос на ознакомление с условиями до 9 сентября 2025 года, после чего пройти комплаенс-проверку и подписать договор о неразглашении информации.

Это еще не все

Кроме конкурсов, Brave1 перезапустил свою основную грантовую программу . Теперь разработчики могут сами выбирать сумму финансирования – 500 тысяч, 2 миллиона, 4 миллиона или 8 миллионов гривен – в зависимости от уровня готовности их технологии. Программу сфокусировали на 70 детальных технологических направлениях в 9 категориях, среди которых ракеты, искусственный интеллект, БпЛА, наземные роботизированные комплексы (НРК), РЭБ/РЭР и безэкипажные катера. Средний срок рассмотрения заявок сокращен до 1,5 месяца.

Напомним, Brave1, создан в 2023 году, уже стал крупнейшим инвестором для украинских оборонных стартапов. За время работы кластер выдал более 600 грантов на сумму более 2,2 миллиарда гривен. Благодаря этой поддержке появились такие технологии, как окопный РЭБ, дроны-перехватчики, а также логистические и эвакуационные НРК. Кластер не только финансирует, но и предоставляет экспертную поддержку, организует тестирование и способствует внедрению технологий в армии. На сегодня к Brave1 присоединилось более 2100 разработчиков с более 4600 проектами.