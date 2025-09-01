Кластер оборонних технологій Brave1 оголосив про запуск масштабних грантових програм, що відкривають нові можливості для українських розробників. Ініціатива спрямована на фінансування проєктів у ключових напрямках, здатних забезпечити технологічну перевагу на полі бою. Загальний бюджет на підтримку інновацій до кінця року становить 2,7 мільярда гривень.

Які розробки отримають пріоритетне фінансування?

Ключовою новиною стало запровадження програми "Brave Конкурси", яка передбачає значно більший обсяг фінансування, ніж звичайні гранти – до 150 мільйонів гривень на один проєкт. Ці кошти виділятимуться під чітке технічне завдання з вимогою надати готовий до застосування на фронті виріб, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Пріоритетними визначено чотири напрями:

Вибухові речовини. Мета – масштабувати вітчизняне виробництво бризантних та ініціюючих вибухових речовин, а також нітроцелюлози.

Тактичні балістичні ракети. Програма націлена на створення українського аналога системи HIMARS.

Зенітні ракетні комплекси. Розробка нових ефективних засобів ППО для протидії безпілотникам.

Штучний інтелект. Йдеться про новий рівень автономності на полі бою, зокрема розробку автономних дронів, модулів наведення для дронів-перехоплювачів та рішень для протидії керованим авіабомбам (КАБам).

Щоб узяти участь у конкурсах, розробники повинні подати запит на ознайомлення з умовами до 9 вересня 2025 року, після чого пройти комплаєнс-перевірку та підписати договір про нерозголошення інформації.

Це ще не все

Окрім конкурсів, Brave1 перезапустив свою основну грантову програму . Тепер розробники можуть самі обирати суму фінансування – 500 тисяч, 2 мільйони, 4 мільйони або 8 мільйонів гривень – залежно від рівня готовності їхньої технології. Програму сфокусували на 70 детальних технологічних напрямах у 9 категоріях, серед яких ракети, штучний інтелект, БпЛА, наземні роботизовані комплекси (НРК), РЕБ/РЕР та безекіпажні катери. Середній термін розгляду заявок скорочено до 1,5 місяця.

Нагадаємо, Brave1, створений у 2023 році, вже став найбільшим інвестором для українських оборонних стартапів. За час роботи кластер видав понад 600 грантів на суму понад 2,2 мільярда гривень. Завдяки цій підтримці з'явилися такі технології, як окопний РЕБ, дрони-перехоплювачі, а також логістичні та евакуаційні НРК. Кластер не лише фінансує, а й надає експертну підтримку, організовує тестування та сприяє впровадженню технологій у війську. На сьогодні до Brave1 долучилося понад 2100 розробників із понад 4600 проєктами.