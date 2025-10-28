Маск создал альтернативу Википедии: чем она отличается от оригинала

Илон Маск запустил Grokipedia – онлайн-энциклопедию, созданную его компанией xAI. Проект позиционируется как "масштабное усовершенствование" Wikipedia, однако уже вызвал споры из-за смещения акцентов в подаче информации. В отличие от оригинала, Grokipedia демонстрирует другой подход к описанию спорных тем и персон.

Grokipedia, альтернативная версия Wikipedia от Илона Маска, официально заработала в понедельник – после нескольких коротких перезапусков сайт сейчас доступен пользователям. Визуально он напоминает Wikipedia в темном режиме, но по содержанию и подходом заметно отличается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Чем Grokipedia отличается от Wikipedia?

На момент запуска Grokipedia содержит около 900 тысяч статей, тогда как англоязычная Wikipedia имеет более 7 миллионов. Несмотря на широкий охват тем, в новой энциклопедии пока есть пробелы – например, отсутствует страница о Department of Government Efficiency (DOGE).

Маск объявил о создании Grokipedia в конце прошлого месяца, заявив, что это будет "значительное улучшение Wikipedia". Идея возникла после его разговора с бизнесменом Дэвидом Саксом в подкасте All-In, где Wikipedia была названа "предвзятой" и "полной активизма".

Как пишет Gizmodo, сравнение статей двух платформ показывает разницу в тональности. Например, страница об американском комментаторе Николасе Фуэнтесе в Wikipedia содержит описание с критическими характеристиками вроде "расист", "неонацист" і "отрицатель Холокоста". В Grokipedia тот же Фуэнтес подается как "традиционный католик", выступающий за "национальный суверенитет" и "ограничение иммиграции".

Общее впечатление от Grokipedia – это энциклопедия, где темы и лица, близкие к Маску, представлены в положительном свете, тогда как его оппоненты описываются с критическими акцентами.

Часть материалов, впрочем, содержит пометки об использовании лицензии ShareAlike 4.0, что означает, что они частично заимствованы из Wikipedia. В отличие от некоммерческой Wikipedia.org, Grokipedia расположена на домене .com.

Еще одна особенность – отсутствие иллюстраций. Даже статьи, которые могли бы выиграть от визуализации, например "Тессеракт", не имеют изображений или схем. Некоторые тексты, как страница о Gizmodo, чрезмерно детализированы и выглядят так, будто созданы без участия редактора-человека.

Таким образом, Grokipedia производит впечатление энциклопедии, созданной искусственным интеллектом Grok, который отражает взгляды Илона Маска.

