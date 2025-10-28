Маск створив альтернативу Вікіпедії: чим вона відрізняється від оригіналу

Ілон Маск запустив Grokipedia – онлайн-енциклопедію, створену його компанією xAI. Проєкт позиціонується як "масштабне вдосконалення" Wikipedia, однак уже викликав суперечки через зміщення акцентів у подачі інформації. На відміну від оригіналу, Grokipedia демонструє інший підхід до опису спірних тем і персон.

Grokipedia, альтернативна версія Wikipedia від Ілона Маска, офіційно запрацювала у понеділок – після кількох коротких перезапусків сайт наразі доступний користувачам. Візуально він нагадує Wikipedia у темному режимі, але за змістом і підходом помітно відрізняється. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Чим Grokipedia відрізняється від Wikipedia?

На момент запуску Grokipedia містить близько 900 тисяч статей, тоді як англомовна Wikipedia має понад 7 мільйонів. Незважаючи на широкий охоплення тем, у новій енциклопедії поки є прогалини – наприклад, відсутня сторінка про Department of Government Efficiency (DOGE).

Маск оголосив про створення Grokipedia наприкінці минулого місяця, заявивши, що це буде "значне покращення Wikipedia". Ідея виникла після його розмови з бізнесменом Девідом Саксом у подкасті All-In, де Wikipedia була названа "упередженою" і "повною активізму".

Як пише Gizmodo, порівняння статей двох платформ показує різницю в тональності. Наприклад, сторінка про американського коментатора Ніколаса Фуентеса у Wikipedia містить опис із критичними характеристиками на кшталт "расист", "неонацист" і "заперечувач Голокосту". У Grokipedia той самий Фуентес подається як "традиційний католик", який виступає за "національний суверенітет" і "обмеження імміграції".

Загальне враження від Grokipedia – це енциклопедія, де теми й особи, близькі до Маска, подані у позитивному світлі, тоді як його опоненти описуються з критичними акцентами.

Частина матеріалів, утім, містить позначки про використання ліцензії ShareAlike 4.0, що означає, що вони частково запозичені з Wikipedia. На відміну від некомерційної Wikipedia.org, Grokipedia розташована на домені .com.

Ще одна особливість – відсутність ілюстрацій. Навіть статті, які могли б виграти від візуалізації, як-от "Тессеракт", не мають зображень або схем. Деякі тексти, як сторінка про Gizmodo, надмірно деталізовані й виглядають так, ніби створені без участі редактора-людини.

Таким чином, Grokipedia справляє враження енциклопедії, створеної штучним інтелектом Grok, який відображає погляди Ілона Маска.

